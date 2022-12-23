В Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя

Позже уголовное дело передали для расследования в Следком по Башкирии. Обычно уголовными делами о незаконной охоте занимаются следователи МВД. Однако, если выяснится, что у подозреваемого имеется так называемый «спецстатус» (сотрудника правоохранительного ведомства, депутата или руководителя муниципалитета), материалы передают в СКР. Информированный источник сообщил Mkset, что один из подозреваемых является депутатом местного сельсовета в Бурзянском районе.