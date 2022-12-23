В Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя

Преступление было совершено 11 декабря в лесу вблизи деревни Байгазино в Бурзянском районе. Тогда полиция задержала двух местных жителей, застреливших медведя без разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Ранее МВД по Башкирии сообщали, что подозреваемые убили спавшего в берлоге зверя и начали разделывать тушу. За этим занятием их и застигли полицейские.
Позже уголовное дело передали для расследования в Следком по Башкирии. Обычно уголовными делами о незаконной охоте занимаются следователи МВД. Однако, если выяснится, что у подозреваемого имеется так называемый «спецстатус» (сотрудника правоохранительного ведомства, депутата или руководителя муниципалитета), материалы передают в СКР. Информированный источник сообщил Mkset, что один из подозреваемых является депутатом местного сельсовета в Бурзянском районе.
В пресс-службе СКР по Башкирии отмечают, что подозреваемым 54 и 38 лет. Им инкриминируется ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время с ними проводят следственные действия, обоим в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.