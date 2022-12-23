Уфу накрыл снегопад: рассказываем кто отвечает за уборку улиц и дворов в вашем районе

С вечера 22 декабря в столице Башкирии идет обильный снегопад. В администрации города заявляют о круглосуточном усиленном режиме уборки снега. Власти сообщают о 378 единиц техники и 405 дорожных работников задействованных на расчистке уфимских улиц, а также 130 единиц техники, 614 дворников и 527 сотрудников управляющих компаний на расчистке дворов и междворовых проездов. Однако, судя по всему коммунальные службы не справляются с последствиями снегопада обрушившегося на город-миллионник. Уфимцы продолжают активно жаловаться на неубранные улицы и просят Ратмира Мавлиева разобраться в ситуации. Некоторые пользователи соцсетей предлагают мэру пройтись до работы пешком и предоставить фотоотчет как ему это удалось.
«Еду с Горсовета — это ужас какой-то, все дворы занесены. Приехала в Черниковку, как идти? Вы на велосипеде ездили, теперь пешком пройдите и фотоотчет хотелось быть», — написала одна из горожанок.
Еще одна уфимка интересуется, как пройти до поликлиники с детской коляской, если дворы и улицы стали непроездными. Сейчас маршрут из условного «пункта А» в условный «пункт Б» осложнен непроходимыми сугробами. Идти приходится по знаменитым еще с качкаевских времен «козьим тропкам». Выезд на автомобиле — вообще рискованное мероприятие, ведь можно застрять во дворе в самом неудобном месте. Видимо, поэтому власти рекомендуют планировать поездки заранее, хотя намного честнее был бы совет вообще не выходить сегодня из дома.
«Уже сегодня все доберутся с опозданиями на работу. Весь город завален снегом, дорожные службы в отпуске? Позор этот длится весь декабрь, это не во власти мэра?», — интересуется Галина А.
Еще одна уфимка негодует, что в течение всего маршрута от Базилевки до проспекта Октября не нашлось ни одного очищенного участка.
«Пожалуйста, проследите за чисткой дорог. Снега много, под снегом лед, заносит. Не разочаровывайте нас. Приедьте сами и проверьте состояние дорог. По таким дорогам страшно ездить», — просит она.
Люди возмущены, что к утреннему часу пик улицы оказались не расчищены.
«Пока ехала до работы — ни одной снегоуборочной техники. Но впереди ехала машина, которая разбрасывала реагент. Дорога вообще не чищена, а машина сыпет это (…) в кашу из снега, видимо, чтоб потом не дорога, а болото было. Опустить ковш, почистить дорогу перед собой, а следом кидать реагент, похоже, религия не позволяет. Реагента закупили хоть (…) жуй, и решили что чистить дороги теперь не надо, сыпанули и плывите», — отмечает другая местная жительница.
В Нагаево, страдающем от отключения электричества, дети не пошли в школу из-за занесенных дорог, пишет еще один горожанин.
Уфимец, проехавший по городу от улицы Пугачева до улицы Шафиева через проспект Салавата Юлаева и улицу 50 лет СССР, отмечает, что ситуация везде одна и та же: «снег-колея-пробки». Снегоуборочной техники, по его словам, нет.
Как видно по картинкам камер видеонаблюдения, в настоящее время движение не затруднено на центральных улицах Уфы. Дорожное полотно там расчищено, от снега освобождены и тротуары. Однако стоит оказаться на периферии, картина тут же изменится.
Высокие сугробы, труднопроходимые дворы. Во дворах с трудом разъезжаются автомобили — проезды и так неширокие, а теперь в них снежная каша. Под снегом — лет, колеса шлифуют скользкое покрытие, но сдвинуться с места удается не всем и далеко не с первой попытки.
Пока школьники из башкирской гимназии играют в снежки, рядом не могут разъехаться несколько микроавтобусов. Одна из «Газелей» буксует в снежной каше на повороте — в гору забраться особенно тяжело.
Горожане, которые сейчас адресуют все свои претензии мэру, могут отправлять их напрямую тем, кто несет ответственность за неубранный снег.
Например, за уборку во дворах отвечают управляющие компании. У каждой из них есть диспетчерские. Не убирают двор — звоните туда.
Участки перед торговыми точками обязаны содержать «проходимыми» собственники этих магазинов. Дорогами занимаются специальные городские службы по благоустройству районов. Тротуары — ответственность тех, на чьей территории они находятся. За парками и скверыами следит Горзеленхоз. Предприятия и организации должны убираться на своих территориях.
По проблемам очистки снега можно обратиться в ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы по телефону: 277-09-11, нажав на кнопку «2». Увидели на крыше дома скопившийся снег и наледь — звоните туда или в управляющую компанию. Заявки по уборке снега также можно оставить на интерактивной карте «Уфа снежная».
А еще можно писать комментарии на страницах чиновников — это помогает привлечь внимание к проблеме.
При такой ситуации, когда город завален снегом, недолго получить и травму. Если подобное произошло, виновник инцидента должен выплатить компенсацию за лечение. Необходимо вызвать на место происшествия полицию и медиков и зафиксировать инцидент. Полицейские выдадут пострадавшему направление в травмпункт на судмедэкспертизу. После, собрав весь пакет документов, можно будет подать иск на возмещение вреда. Виновник должен будет компенсировать стоимость самого лечения (лекарства и медицинские услуги), а также моральный вред.
Если из-за снега повреждения получил автомобиль, за это также можно получить компенсацию. Потребуется собрать доказательства, установить виновника произошедшего (того, кто отвечает за территорию), после чего можно заявить иск в суд. В качестве доказательств там примут показания свидетелей, записи видеокамер или домофонов, звонки в диспетчерскую управляющей компании и оставленные там заявки.