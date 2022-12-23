Уфу накрыл снегопад: рассказываем кто отвечает за уборку улиц и дворов в вашем районе

«Пока ехала до работы — ни одной снегоуборочной техники. Но впереди ехала машина, которая разбрасывала реагент. Дорога вообще не чищена, а машина сыпет это (…) в кашу из снега, видимо, чтоб потом не дорога, а болото было. Опустить ковш, почистить дорогу перед собой, а следом кидать реагент, похоже, религия не позволяет. Реагента закупили хоть (…) жуй, и решили что чистить дороги теперь не надо, сыпанули и плывите», — отмечает другая местная жительница.