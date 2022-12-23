Участники конкурса «Лучник Future» разработают проекты для шести компаний

На сегодняшний день для участия в конкурсе зарегистрировались восемьдесят пять команд из двадцати городов Российской Федерации. Заявки будут приниматься до пятнадцатого января включительно. Десятого февраля следующего года пройдет первый этап оценки и формирование шорт-листа. К участию приглашаются студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.