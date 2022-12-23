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Участники конкурса «Лучник Future» разработают проекты для шести компаний

Сегодня, 12:57
В 2022 году партнерами всероссийского конкурса «Лучник Future» стали шесть коммерческих и общественных организаций, которые предложили студенческим командам разработать кампании под их задачи. Информационным партнером конкурса выступил медиахолдинг 1MI.

Одним из партнеров премии стал Московский метрополитен. Организация предложили участникам разработать кампанию по привлечению новых пользователей сервиса Face Pay. Студенческим командам предстоит работать над формированием положительного имиджа сервиса и заниматься разработкой коммуникационной стратегии, пишет newsnn.ru.

Также в рамках проведения всероссийского конкурса «Лучник Future» участники займутся коммуникационной кампанией проекта по поддержке развития российской науки, образования и просвещения филантропами от ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Еще один партнер конкурса - компания “Ситикард”. Она предложила участникам разработать план реализации стратегии выхода виртуальной транспортной карты (ВТК) на рынок Российской Федерации.

Задачу конкурсантам поставила и Трубная металлургическая компания. Студенческим командам предстоит создать концепт работы корпоративного радио для всех предприятий.

«Норильский никель» предложил студентам разработать коммуникационную кампанию по формированию положительного имиджа компании и привлечению молодой аудитории.

Также партнером конкурса стала компания «Полюс Вернинское», которая специализируется на добыче золота. Участникам необходимо разработать проект PR-кампании к двадцатипятилетнему юбилею предприятия, а также план праздничных мероприятий.

Более подробная информация о задачах представлена на сайте конкурса.

На сегодняшний день для участия в конкурсе зарегистрировались восемьдесят пять команд из двадцати городов Российской Федерации. Заявки будут приниматься до пятнадцатого января включительно. Десятого февраля следующего года пройдет первый этап оценки и формирование шорт-листа. К участию приглашаются студенты, обучающиеся по специальностям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями. 

Конкурс «Лучник Future» учредила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором выступило коммуникационное агентство JM Communications.

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