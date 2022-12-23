Трассы в четырех районах Башкирии закрыли для грузовиков, автобусов и маршруток

Сегодня, 23 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями сразу в трех районах республики из-за сильного снегопада введены ограничения движения для трех видов автомобильного транспорта, а именно большегрузов, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Причиной называют снег, метель и ухудшение видимости на дороге.
Ограничение движения до 14 часов заявлены в Благовещенском и Бирском районах по дороге Уфа-Бирск-Янаул на участке от поворота на Подымалово до Бирска (км 34+000 по км 100+000).
Ограничения до 18 часов запланировали в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от с. Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка (км 62+000 по км 205+000).
Примечательно, что время ограничения движения может продлиться в случае, если погодные условия усугубятся. Автомобилистам тем временем рекомендовано не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.