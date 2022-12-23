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Трассы в четырех районах Башкирии закрыли для грузовиков, автобусов и маршруток

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
Однако если непогода усугубится, то ограничения могут и продлить.

Сегодня, 23 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями сразу в трех районах республики из-за сильного снегопада введены ограничения движения для трех видов автомобильного транспорта, а именно большегрузов, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Причиной называют снег, метель и ухудшение видимости на дороге.

Ограничение движения до 14 часов заявлены в Благовещенском и Бирском районах по дороге Уфа-Бирск-Янаул на участке от поворота на Подымалово до Бирска (км 34+000 по км 100+000).

Ограничения до 18 часов запланировали в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа-Инзер-Белорецк на участке от с. Архангельское (поворот на Красный Зилим) до Белорецка (км 62+000 по км 205+000).

Примечательно, что время ограничения движения может продлиться в случае, если погодные условия усугубятся. Автомобилистам тем временем рекомендовано не выезжать на дороги до наступления благоприятных погодных условий.

23 декабря в Уфу на весь день с 8 до 20 часов ограничили въезд грузового транспорта
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#Ирина Деревянчук#Общество
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