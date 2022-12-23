Трассы в четырех районах Башкирии закрыли для грузовиков, автобусов и маршруток

Сегодня, 23 декабря, в связи с неблагоприятными погодными условиями сразу в трех районах республики из-за сильного снегопада введены ограничения движения для трех видов автомобильного транспорта, а именно большегрузов, пассажирских автобусов и маршрутных такси. Причиной называют снег, метель и ухудшение видимости на дороге.