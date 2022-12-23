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Стала известна наиболее распространенная причина смерти жителей Башкирии

Сегодня, 11:30
Фото: Антон Засимов / 1MI
Данные статистики публикует Минздрав РБ
Региональный Минздрав опубликовал данные статистики по наиболее распространенным причинам смерти в Башкирии. Статистика охватывает период с 1 января по 15 декабря 2022 года. 
 
Так, среди наиболее распространенных причин летальных исходов болезни системы кровообращения (39,4%), новообразования (13,4%), болезни органов дыхания (7,3%), органов пищеварения (6,3%) и эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6%).

Напомним, ранее Росстат опубликовал данные по младенческой смертности. По итогам девяти месяцев показатели в республике снизились более чем на четверть - до на 26,5%.  

#Азамат Нухов#Общество
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