Стала известна наиболее распространенная причина смерти жителей Башкирии
Сегодня, 11:30
Фото: Антон Засимов / 1MI
Данные статистики публикует Минздрав РБ
Региональный Минздрав опубликовал данные статистики по наиболее распространенным причинам смерти в Башкирии. Статистика охватывает период с 1 января по 15 декабря 2022 года.
Так, среди наиболее распространенных причин летальных исходов болезни системы кровообращения (39,4%), новообразования (13,4%), болезни органов дыхания (7,3%), органов пищеварения (6,3%) и эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6%).
Напомним, ранее Росстат опубликовал данные по младенческой смертности. По итогам девяти месяцев показатели в республике снизились более чем на четверть - до на 26,5%.