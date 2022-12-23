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Пьяного водителя сбившего 4 девушек в Бакалах приговорили к 13 годам тюрьмы

Сегодня, 08:24
Фото: 1MI
Мужчина признал вину в содеянном, но приговор еще может быть обжалован.

В Чекмагушевском межрайонном суде огласили приговор виновнику ДПТ в Бакалах. В июле нынешнего года ранним утром нетрезвый водитель сбил сразу четырех девушек, которые шли домой по обочине дороги. Одна из погибших была несовершеннолетней. Резонансное происшествие обсуждалось и на высшем уровне, а глава Башкирии обещал, что виновный понесет наказание.

Сегодня 23-летний житель Бакалинского района, который в то роковое утро сел за руль в нетрезвом виде, услышал приговор суда — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, лишил права управления авто на 3 года и взыскал компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей, по 1 миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего.

Мужчина признал свою вину, в пресс-службе прокуратуры также уточнили, что в законную силу приговор еще не вступил, а значит он может быть обжалован.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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