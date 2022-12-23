Пьяного водителя сбившего 4 девушек в Бакалах приговорили к 13 годам тюрьмы

Сегодня 23-летний житель Бакалинского района, который в то роковое утро сел за руль в нетрезвом виде, услышал приговор суда — 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, лишил права управления авто на 3 года и взыскал компенсацию морального вреда в размере 4 миллионов рублей, по 1 миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего.