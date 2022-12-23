Путин: волонтеры, работающие в зоне СВО — пример для российской молодежи

Президент отметил заслуги добровольцев, оказывающих поддержку служащим ВС РФ и их семьям, которые с риском для здоровья по зову души поддерживает мирное население в зоне СВО. Он заявил, что смелость и неравнодушие этих молодых людей — пример для молодого поколения России. Об этом сообщает Russian.rt.com.