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Путин: волонтеры, работающие в зоне СВО — пример для российской молодежи

23 декабря 18:09
Российский президент Владимир Путин заявил, что волонтеры, работающие на территории проведения СВО, являются хорошим примером для молодого поколения.

Глава РФ заявил об этом на заседании Госсовета, посвященном вопросам молодежной политики.

Президент отметил заслуги добровольцев, оказывающих поддержку служащим ВС РФ и их семьям, которые с риском для здоровья по зову души поддерживает мирное население в зоне СВО. Он заявил, что смелость и неравнодушие этих молодых людей — пример для молодого поколения России. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Известно, что президентом был подписан закон о единой системе возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев, в частности при оказании медпомощи гражданам, имеющим заболевания, опасные для окружающих.

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