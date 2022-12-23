Путин: волонтеры, работающие в зоне СВО — пример для российской молодежи

Глава РФ заявил об этом на заседании Госсовета, посвященном вопросам молодежной политики.
Президент отметил заслуги добровольцев, оказывающих поддержку служащим ВС РФ и их семьям, которые с риском для здоровья по зову души поддерживает мирное население в зоне СВО. Он заявил, что смелость и неравнодушие этих молодых людей — пример для молодого поколения России. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Известно, что президентом был подписан закон о единой системе возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев, в частности при оказании медпомощи гражданам, имеющим заболевания, опасные для окружающих.