Путин: молодежь должны системно поддерживать по всей стране

22 декабря под председательством президента РФ проводится заседание Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. RT транслирует мероприятие в прямом эфире.
Российский лидер отметил, что на всей территории РФ должна работать система поддержки молодежи для обеспечения доступа к ее ресурсам каждого представителя молодого поколения страны. Об этом информирует Russian.rt.com.
Он подчеркнул, что российская молодежь должна иметь доступ к качественному образованию.
Летом текущего года президентом был подписан документ о создании в РФ движения детей и молодежи. По заявлению Сергея Кравцова, главы Минпросвещения, движение объединит существующие в России молодежные общественные проекты.
Ежегодно на проект будет направляться порядка 21,4 млрд рублей.
Члены Российского движения детей и молодежи назвали его «Движение первых»; это наименование было утверждено на съезде 18 декабря.