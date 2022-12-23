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Путин: молодежь должны системно поддерживать по всей стране

23 декабря 18:07
Глава России Владимир Путин заявил о том, что систему поддержки молодежи нужно выстроить по всей стране.

22 декабря под председательством президента РФ проводится заседание Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. RT транслирует мероприятие в прямом эфире.

Российский лидер отметил, что на всей территории РФ должна работать система поддержки молодежи для обеспечения доступа к ее ресурсам каждого представителя молодого поколения страны. Об этом информирует Russian.rt.com.

Он подчеркнул, что российская молодежь должна иметь доступ к качественному образованию.

Летом текущего года президентом был подписан документ о создании в РФ движения детей и молодежи. По заявлению Сергея Кравцова, главы Минпросвещения, движение объединит существующие в России молодежные общественные проекты.

Ежегодно на проект будет направляться порядка 21,4 млрд рублей.

Члены Российского движения детей и молодежи назвали его «Движение первых»; это наименование было утверждено на съезде 18 декабря.

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