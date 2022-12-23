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После ночного снегопада в Уфе зафиксированы 8-балльные пробки

Сегодня, 03:32
Фото: 1MI
Снег тем временем продолжает идти, а дневная температура обещает быть плюсовой.

Утром пятницы 23 декабря, а именно в 8 часов и 30 минут в Уфе, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, были зафиксированы пробки в 8 баллов. «Приложил руку» к сложившейся ситуации ночной снегопад, который продолжается и сейчас.

Коммунальные службы города работают в авральном режиме, учитывая тот факт, что днем температуру в городе прогнозируют +1 градус, а уже вечером в городе состоится как минимум одно крупное мероприятие — открытие центральной городской елки на площади имени Ленина перед горсоветом Уфы.

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#Ирина Деревянчук#Город
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