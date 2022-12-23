После ночного снегопада в Уфе зафиксированы 8-балльные пробки

Утром пятницы 23 декабря, а именно в 8 часов и 30 минут в Уфе, согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, были зафиксированы пробки в 8 баллов. «Приложил руку» к сложившейся ситуации ночной снегопад, который продолжается и сейчас.