По прогнозу эксперта Москву ожидает предновогодняя «погодная лихорадка»

Метеоролог рассказал, что скорее всего, от такого сценария погода не собирается отказываться и в последние дни 2022-го. Быстрые и резкие изменения будут преследовать москвичей до начала наступающего года. Так в воскресенье ожидается похолодание, которое продлится до утра вторника. Антициклон не очень активный, так что сильного затока холода не будет.