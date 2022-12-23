По прогнозу эксперта Москву ожидает предновогодняя «погодная лихорадка»

Своим прогнозом эксперт поделился в беседе с RT. По его словам, декабрь уходящего года москвичи запомнят как «месяц луж и гололеда».
Метеоролог рассказал, что скорее всего, от такого сценария погода не собирается отказываться и в последние дни 2022-го. Быстрые и резкие изменения будут преследовать москвичей до начала наступающего года. Так в воскресенье ожидается похолодание, которое продлится до утра вторника. Антициклон не очень активный, так что сильного затока холода не будет.
По прогнозу Шувалова ночные температуры будут колебаться в пределах от -5 до -10 °С.
Днем температура будет около 5 градусов ниже нуля. Во вторник с западной стороны подходит новый фронт, а также снегопад. За сутки осадков выпадет до 10 см, а сугробы подрастут до 30 см. Температура при этом опять повысится до нуля.
По словам эксперта эта «нескончаемая погодная лихорадка» будет продолжаться, и, вероятнее всего, теплая снежная погода сохранится до новогодней ночи.