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Мэр показал чем в Уфе занимался Дед Мороз и пригласил всех на главную елку города

Сегодня, 03:46
Фото: скриншот видео из telegram-канала Ратмира Мавлиева

Мэр показал чем в Уфе занимался Дед Мороз и пригласил всех на главную елку города

Торжества и гуляния пройдут сегодня на площади имени Ленина напротив горсовета.

Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале напомнил уфимцам и гостям столицы, что сегодняшняя  пятница не обычная, а весьма новогодняя. Ведь сегодня в столице на главной площади имени Ленина близ РусДрамТеатра и напротив Горсовета состоится торжественное открытие Центральной городской елки.

Ратмир Мавлиев немного приоткрыл завесу тайны и рассказал о том, что Дед Мороз на мероприятии будет не один, 7 районных новогодних волшебников сегодня будут работать вместе, а прибудут они из районов Уфы.

— Ждём каждого! Приходите за новогодним настроением! — пригласил мэр и выложил красивое новогоднее видео о прогулке Деда Мороза по Уфе.
Видео: видео из telegram-канала Ратмира Мавлиева
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#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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