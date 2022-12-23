Мэр показал чем в Уфе занимался Дед Мороз и пригласил всех на главную елку города

Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале напомнил уфимцам и гостям столицы, что сегодняшняя пятница не обычная, а весьма новогодняя. Ведь сегодня в столице на главной площади имени Ленина близ РусДрамТеатра и напротив Горсовета состоится торжественное открытие Центральной городской елки.
Ратмир Мавлиев немного приоткрыл завесу тайны и рассказал о том, что Дед Мороз на мероприятии будет не один, 7 районных новогодних волшебников сегодня будут работать вместе, а прибудут они из районов Уфы.
— Ждём каждого! Приходите за новогодним настроением! — пригласил мэр и выложил красивое новогоднее видео о прогулке Деда Мороза по Уфе.