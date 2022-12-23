Кадейкин и Аймурзин разбирают «Адмирал». «Салават» реанимировал большинство и победил

После чувствительных 1:2Б от «Авангарда» и 1:5 от «Амура» тренерский штаб поменял два звена атаки. Четвертая тройка в принципе в этом сезоне меняется регулярно, линия Кадейкина осталась без изменений.
Данил Аймурзин заменил Данила Башкирова в третьем сочетания, Башкиров был переведен к Александру Хмелевскому и Ивану Дроздову, и это звено назначили первым. Егор Сучков не попал в заявку.
К сожалению, Башкиров в этом сезоне не похож на себя из прошлого чемпионата: форвард уже не отмечается резкими контратаками и выходами 1 в 0 и умными передачами, будто он перестал так же видеть площадку. Ему надо вернуть уровень.
Когда с Хмелевским и Дроздовым играл Кулемин, главной силой этого звена были быстрые контратаки. Обновленное первое звено — теоретически, одно из самых скоростных в чемпионате и снова сможет использовать этот прием.
Пока не удается заключить, к лучшему ли включение Аймурзина в тройку Алалыкина - вчера очки он набирал не с ними, а во второй спецбригаде, о которой будет один из пунктов ниже.
До конца регулярного чемпионата остается 26 игр. Перебор троек сейчас - скорее положительный момент, многие нападающие сыграются друг с другом и смогут быть взаимозаменяемы в решающих играх.
По уровню сосредоточенности и хладнокровия матч поначалу напоминал встречу плей-офф. Сломя голову никто не несется вперед, игроки аккуратно сменяются, не спешат с передачами, и четко начинают раскат.
«Адмирал» был особенно щепетилен — несколько раз гости терпеливо удерживали шайбу у себя в зоне по несколько секунд, ожидая пока вся пятерка будет готова к раскату «подковой».
Однажды они даже прервали такую попытку, почти добравшись до красной линии — передумали, вернулись обратно и повторили. Такой подход — маркер тренерских требований.
И, конечно, они пользовались тем, что «СЮ» не шел в прессинг и выстраивал свои 2-2-1 в средней. Едва ли команда Леонида Тамбиева так бы осторожничала против кусачего форчека «Амура».
Дойдя до красной линии, гости совершали вброс (иногда — с подставлением подобно «Трактору» в марте), и он был весьма неплохо организован: благодаря малому расстоянию между красной и синей линией, к борьбе за шайбу уже были готовы 3-4 игрока.
Так же именно поначалу приморская команда бросала Илье Ежову именно верхом. Первый бросок низом нанесли лишь на 11-й минуте. Визуально сложилось впечатление, что «моряки» гнули эту линию весь матч, хотя сам вратарь считает иначе (листайте текст!).
«Салават» сумел это прочитать. Не преуменьшая заслуг «юлаевцев» — оппонент порой был излишне медлителен в атаке и уфимцы успевали накрывать как входящего в зону, так и получившего скидку назад.
Нельзя похвалить Владивосток и за действия в средней и своей зоне — при обороне они не проявили какой-либо приличной плотности, их качество входа с контролем 5 на 5 не дотянуло до 47%, хозяева взяли в атаке 16 из 22 вбрасываний.
Ярослав Цулыгин и Данил Алалыкин сумели наказать гостей за неподобающую пассивность в своей зоне спустя 26 секунд после их шайбы.
Защитник 2004 года рождения набрал первое очко в лиге, Алалыкин забросил четвертую шайбу в сезоне. У номера 61 стало 4+5 за 39 игр.
Ранее, на 14-й минуте Алалыкин имел отличную возможность забросить с паса Пустозерова на «пятак», а в той же смене, что и гол, тройка сотрясла штангу.
|СЮ
|Адмирал
|Corsi for (CF)
|47
|73
|CF, %
|39.17%
|60.83%
|Голы 5 на 5
|3
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|15
|30
|PDO, %
|110.00%
|90.00%
|Броски мимо створа
|30
|30
|БВ вообще
|25
|30
|Доля БВ в общем числе бросков
|45.45%
|50.00%
|БВ за минуту в атаке
|1.83
|2.45
|Блокшоты за минуту в защите
|1.06
|0.81
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|3
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|4
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|6
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|БВ первой тройки
|7
|4
|БВ защитников
|8
|11
|Пробросы 5 на 5
|2
|4
|ВВбр после пробросов
|3
|3
|Вход 5 на 5
|22
|21
|Брак при входе 5 на 5
|23
|24
|Эффективные попытки входа, %
|48.89%
|46.67%
|Вброс 5 на 5
|5
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|2
|21
|Эффективные попытки вброса, %
|71.43%
|22.22%
|Использование входа 5 на 5, %
|86.54%
|62.50%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|31
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|70
|82
|Эффективные смены в атаке, %
|48.57%
|37.80%
|Вход 5 на 5 с БВ
|10
|13
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22.22%
|28.89%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|3
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|14.29%
|11.11%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|12
|16
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11.54%
|14.16%
Главное достижение гостей — получив 1:5 после 40 минут игры, они продолжили создавать угрозы и провели третий период так, словно счет 0:0. Это тоже полезный опыт для плей-офф, в котором «Адмирал» вполне может стать соперником Уфы в первом круге.
Плохо, что перед третьей шайбой «зелено-белые» дали слишком много пространства Дмитрию Сидлярову на «пятаке» и тот добил после броска Павла Шэна (воспитанника «СЮ») от левого борта.
Примечательно, что во втором голе обзор Ежову перед броском Александра Горшкова закрыл Николай Чебыкин — другой экс-игрок «юлаевской» системы. Он же забросил первую шайбу — самую досадную в матче, потому что перед игроком оголили ворота.
Леонид Тамбиев остался недоволен дисциплиной своих подшефных по делу — приморцы удалились четырежды за неполных 13 минут второй двадцатиминутки. Да еще как:
«Адмирал» подарил башкирскому сопернику целый полигон для тест-драйва новых спецбригад 5 на 4, которые еще и чаще обычного использовали дальние броски с переводом:
Главный тренер Виктор Козлов аргументировал это решение хватом клюшки нападающих:
— Мы подумали, что Аймурзин будет хорошо играть вместе с Кадейкиным. Праворукий с правого фланга — у него больше возможностей для атаки: вернуть защитнику, спустить вниз леворукому. Что касается Шмелева, Кадейкина и Дроздова, у них тоже были качественные моменты. Опять же, леворукий, леворукий, праворукий. Исходили из этого. Дальние броски с подставлением? Мы разбирали меньшинство «Адмирала».
Прежде, чем смотреть голы в большинстве, отметим, что дальние броски с подставлением использовались не только в большинстве. Именно так хозяева сделали счет 2:0.
Шайба Хмелевского стала первой в матче. Она снова характеризует провалы команды Владивостока в своей зоне. Выше мы указывали на то, как Илья Ежов выкатил вперед из ворот и никто не страховал пустой гол. Так же ошибались и «моряки».
Шакир Мухамадуллин отметился третьим голевым пасом в четырех играх. Еще одно очко, и у защитника будет их столько же, сколько за две прошлые «регулярки» вместе взятые — стало 5+11.
Данил Аймурзин (на котором и было заработано большинство) издевательски легко поволок за собой обороняющуюся четверку гостей и выдал Александру Кадейкину пас прямо в крюк клюшки.
Вторым ассистентом стал Павел Коледов. На балансе защитника стало 5+10 — уроженец Ачинска в одном балле от повторения личного рекорда результативности, установленного в сезоне 16/17 за «Локомотив» (5+11).
Коледов повторил бы рекорд вчера же, если бы перед решающим броском Аймурзин и Кадейкин не обменялись передачами.
Размен центрфорвардов рассеял внимание обороны «Адмирала» и Александру удался точный бросок с «пятака» в левый верхний угол.
Кадейкин оформил свой первый хет-трик в КХЛ, одновременно став восьмым снайпером (51 гол) и седьмым бомбардиром (140 очков в 254 играх) уфимского клуба в регулярных сезонах КХЛ, обойдя другого центрального, Сергея Зиновьева (48+90 в 207 играх).
Несомненно, номер 78 достигнет до марта и шестой строчки — до датского защитника Филипа Ларсена лишь восемь очков. В снайперском топе пятым идет Игорь Мирнов (53 гола) — его обойти так же можно и нужно. Четвертый — Линус Умарк с 70 голами.
Лучшие бомбардиры «СЮ» в регулярных чемпионатах КХЛ:
Вторая звезда матча, конечно, Данил Аймурзин. Если бы 20-летний центр не заболел и в целом играл чаще, то был бы в числе главных кандидатов на приз имени Алексея Черепанова лучшему новичку сезона.
Номер 53 в 11 играх набрал уже 8 баллов: три шайбы и пять передач. Он отлично чувствует себя с самыми разными партнерами. Видение поля и контроль шайбы у него точно на уровне КХЛ.
Голкипер подвел итоги противостояния с «Адмиралом», прокомментировал игру гостей при вбросе и выступление после длительной паузы.
— Важная победа была, ребята молодцы, пять голов забили. Потерпели. Сложная игра получилась, но очень важные два очка.
— Как показалось, большинство бросков были верхом.
— Мне показалось, низом. Когда бросок верхом, надо ее [шайбу] ловушкой отбивать, а когда низом — щитком и клюшкой. Разница большая.
— Прокомментируйте, пожалуйста, первый гол «Адмирала».
— У них была шайба на крюке. Игрок ее кинул, она до меня долетела, отскочила на крюк, к сожалению, их игроку, он броском забил.
— Соперник довольно много вбрасывал шайбу в зону. Что это значит для вас как для вратаря? Нужно ли чаще выходить из ворот?
— Могу сказать, не особо хорошо [выходил], парочку ошибок сделал, не особо четко играл с клюшкой. Надо будет поработать. Да, они создавали давление, но у нас защитники молодцы, справились в общем.
— «Адмирал» сегодня довольно активно пользовался новым правилом в КХЛ по выбору точки вбрасывания — много бросали именно из средней зоны.
— После 42-й игры, надеюсь, ребята уже привыкли к этому правилу. В первую очередь я смотрю, куда они покажут — налево или направо, чтобы встать с правильной стороны, чтобы не ошибиться. Было бы проблематично.
— В предыдущих двух играх вам дважды пришлось выходить на замену. Наверняка, есть разница по сравнению с тем, чтобы выйти в старте.
— Да, немножко другое ощущение, когда заранее знаешь. Как-то по-другому готовишься. Но это такая работа, надо быть готовым в любой момент. Кареев тоже готовится очень серьезно, поэтому готов в любой момент к бою. Бывает все в хоккее, и травмы, и смены.
— 4 декабря в последний раз вы выходили в старте. Как это влияло на сегодняшнюю игру, влияло ли?
— Я позавчера играл в хоккей. Я как-то даже не задумывался. Точно? Ничего себе.
— Была пауза после 8 декабря.
— За сборную тоже, вроде, не играл. Хорошо тренировался и отдохнул. Я сегодня себя нормально чувствовал после такой длинной паузы.
— Наверняка, какое-то впечатление о специфике календаря уже составили. Больше игр, всего одна пауза. Что-то меняете в подготовке, восстановлении?
— Конечно, подготовка немножко другая, восстановление другое. Надо следить за телом, восстановлением немножко больше. Но в принципе это хорошо. Меньше пауз. Эти паузы как-то выбивают из игрового строя. Эти паузы хороши только для СКА, ЦСКА, где раньше 90% команды играло в сборной. Сейчас такой темп, много игр, все в равных условиях. Мне нравится, больше игр — больше впечатлений для болельщиков.
26 декабря 19:00. Салават Юлаев — Автомобилист