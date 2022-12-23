Должность президента Татарстана переименуют в Раиса

Напомним, в октябре 2021 года госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики и этого не произошло. Однако нынешним летом, 1 июня в Российской Федерации в силу вступил закон в соответствии с которым руководители субъектов РФ могут не могут называться президентами. В Башкирии должность президента республики упразднили в далеком 2014 году, причем сделали это депутаты Курултая единогласно.