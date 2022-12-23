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Должность президента Татарстана переименуют в Раиса

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
В Башкирии от должности президент отказались еще в 2014 году.

Наименование должности президента Татарстана в скором времени изменится на титул Раис. Региональный парламент Татарстана, а точнее его президиум вынес на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект. Об это сообщает издание InKazan.ru, уточняя, что два дня назад 21 декабря, в Татарстане хотели пересмотреть и конституции республики в главу уже с 1 января Нового 2023 года. 

21 числа проект закона депутаты отправили дорабатываться и сегодня было принято решение, что глава республики Татарстан будет носить титул Раис, что на арабском и на ряде других восточных языков так и переводится «глава».

Напомним, в октябре 2021 года госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики и этого не произошло. Однако нынешним летом, 1 июня в Российской Федерации в силу вступил закон в соответствии с которым руководители субъектов РФ могут не могут называться президентами. В Башкирии должность президента республики упразднили в далеком 2014 году, причем сделали это депутаты Курултая единогласно.

Госсовет Татарстана выступили против переименования должности президента республики
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#Общество#Ирина Деревянчук
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