Депутат Курултая Башкирии положительно высказался об участии в СВО убийц из колоний

В эфире телеканала ГТРК Башкортостан в телепередаче «Уфимское время» принял участие депутат Курултая Башкирии от политической партии «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов. Разумеется говорили с ведущими и о спецоперации, к контексте данной темы Ишмухаметов высказал свое мнение об участии в СВО граждан, которые были осуждены за убийства.
— Брать ли убийц? Вы знаете, откровенно говоря, на «спецоперацию» в общем-то идут не на гармошке играть. Спецоперация предусматривает такие методы, о которых вы говорите. Конечно какие-то их навыки могут быть востребованы, — заявил парламентарий.
Напомним, в конце сентября 2022 года депутаты республиканского Госсобрания внесли в Госдуму законопроект, предлагающий привлекать осужденных к участию в спецоперации. Однако их предложение раскритиковал предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.