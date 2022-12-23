Депутат Курултая Башкирии положительно высказался об участии в СВО убийц из колоний

В эфире телеканала ГТРК Башкортостан в телепередаче «Уфимское время» принял участие депутат Курултая Башкирии от политической партии «Единая Россия» Рустам Ишмухаметов. Разумеется говорили с ведущими и о спецоперации, к контексте данной темы Ишмухаметов высказал свое мнение об участии в СВО граждан, которые были осуждены за убийства.