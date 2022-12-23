Дело Шевчука, пиар властей Башкирии и снегопад в Уфе

Защита Шевчука в апелляции не смогла отменить 50-тысячный штраф за дискредитацию. Защитник Юрия Шевчука просил отменить постановление Советского райсуда, отмечая, что Конституция РФ гарантирует право высказываться на общественно-политические темы. Однако Верховный суд Башкирии утвердил решение первой инстанции о 50-тысячном штрафе Шевчуку.
Также суд в Уфе оставил под арестом главу Минстроя Кучарбаева и МинЖКХ Беляева до 22 марта. Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев обвиняются в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный в Кумертау. В настоящий момент уголовное дело рассматривается в Ленинском районном суде Уфы.
За популяризацию правительства Башкирии готовы заплатить до 10 млн. Запрос предложений проводит ИА «Башинформ», следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Согласно техзаданию, исполнитель должен будет оказать комплекс услуг по организации и сопровождению коммуникации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, мессенджере Telegram и блог-платформе «Дзен», YouTube о мероприятиях и новостных событиях, направленных на популяризацию республиканского правительства, а также услуги по рекламному продвижению публикаций и мероприятий. На эти цели заказчик готов выделить до 10 млн рублей.
Военком Башкирии рассказал о дедовщине в российской армии. Так, Михаил Блажевич заявил в интервью «ВГТРК Башкортостан», что дедовщины в армии РФ — нет. Объясняет отсутствие неуставных отношений военком тем, что срочная служба в стране длится только один год и за это время «деды» не успевают подрастать. По его словам, проходящие службу ребята «превращаются в сплоченный коллектив».
К слову, на неделе также прозвучало заявление министра обороны РФ о том, что поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Путин с предложением Шойгу согласился.
Кроме того, в четверг состоялось большое интервью с главой Башкирии. В рамках беседы с журналистами руководитель региона рассказал о болезни экс-главы республики Муртазы Рахимова, поделился своим мнением о жителях Башкирии, покинувших Россию на фоне объявленной в сентябре частичной мобилизации, а также рассказал о своих планах на Новый год. Подробнее об этом в сюжете Mkset.
Премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось. Андрей Назаров лично решил проверить как сейчас работает программа записи на прием к врачу. Минздрав уже увеличил количество операторов в утренние часы и изменил график работы контакт-центра 122. Однако, как оказалось, работать еще есть над чем.
Уфу накрыл снегопад: рассказываем кто отвечает за уборку улиц и дворов в вашем районе. В Уфе продолжается снегопад и соцсети главы городской администрации завалили претензиями. Рассказываем кто и на каких территориях отвечает за неубранный снег и куда об этом сообщить, чтобы сугробы убрали.