Дело Шевчука, пиар властей Башкирии и снегопад в Уфе

Военком Башкирии рассказал о дедовщине в российской армии. Так, Михаил Блажевич заявил в интервью «ВГТРК Башкортостан», что дедовщины в армии РФ — нет. Объясняет отсутствие неуставных отношений военком тем, что срочная служба в стране длится только один год и за это время «деды» не успевают подрастать. По его словам, проходящие службу ребята «превращаются в сплоченный коллектив».