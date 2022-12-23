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Более 5700 школьников Уфы приняли участие в проекте «Билет в будущее»

23 декабря 11:10
Фото: 1MI
Профориентационный проект «Билет в будущее», разработанный по нацпроекту «Образование», в этом году привлек свыше 5,7 тысячи учащихся 6-11 классов уфимских школ.

Всего в проекте приняли участие 53 уфимские школы, в каждой из них работали педагоги-навигаторы, прошедшие обучение. На Всероссийском профориентационном уроке ученики познакомились с возможностями профориентации и получили советы по выбору будущей профессии.

Также участники смогли посетить интерактивную выставку «Лаборатория будущего» на базе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» и пройти профпробы в колледжах города. Мероприятие посетили 2,4 тысячи человек, профпробы — более тысячи школьников.

В то же время профориентационную онлайн-диагностику прошли 5,3 тысячи учащихся, а 3,1 тысячи человек получили рекомендации.

Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Всегда актуально
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