Более 5700 школьников Уфы приняли участие в проекте «Билет в будущее»

Всего в проекте приняли участие 53 уфимские школы, в каждой из них работали педагоги-навигаторы, прошедшие обучение. На Всероссийском профориентационном уроке ученики познакомились с возможностями профориентации и получили советы по выбору будущей профессии.
Также участники смогли посетить интерактивную выставку «Лаборатория будущего» на базе мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» и пройти профпробы в колледжах города. Мероприятие посетили 2,4 тысячи человек, профпробы — более тысячи школьников.
В то же время профориентационную онлайн-диагностику прошли 5,3 тысячи учащихся, а 3,1 тысячи человек получили рекомендации.
Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.