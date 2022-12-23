Башкирию признали самым трезвым регионом Приволжского федерального округа

Однако несмотря на растущую трезвость в регионе, проблема чрезмерного потребления алкоголя, в том числе суррогатного, все еще существует, однако и она идет на спад. Вспомним об итогах 2021 года, так как итоги нынешнего аналитики еще не подводили, так в 2021 году в республике было зарегистрировано 962 случая острых алкогольных отравлений, из них с летальным исходом 16,6%. Всего 160 граждан от отравлений скончались. Больше всего смертей произошло в Уфе, где скончались 42 человека.