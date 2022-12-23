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Башкирию признали самым трезвым регионом Приволжского федерального округа

Сегодня, 10:42
Фото: 1MI
По России Башкирия заняла весьма почетное 16-место, тогда как в прошлом году была на 22.

Башкирия по итогам 2022 года вошла в двадцатку самых трезвых регионов России, заняв его 16-ю строчку и стала самым трезвым регионом страны среди «соседей» по Приволжскому федеральному округу. При этом республика весьма улучшила свои же показатели по сравнению с прошлым годом, тогда Башкирия занимала 22 строчку среди самых трезвых субъектов РФ.

ИА «Башинформ» отмечает, что «трезветь» Башкирия началась в том числе и после того как в республике ввели конкурс «Трезвое село», а после глава Башкирии многократно увеличил призовой фонд конкурса с полутора миллионов до 40. Есть и другие цифры, так в 2019 году трезвость Башкирии находилась в начале третьей десятки, а после введения конкурса взмыла вверх и стала одним из 20 самых трезвых регионов.

Однако несмотря на растущую трезвость в регионе, проблема чрезмерного потребления алкоголя, в том числе суррогатного, все еще существует, однако и она идет на спад. Вспомним об итогах 2021 года, так как итоги нынешнего аналитики еще не подводили, так в 2021 году в республике было зарегистрировано 962 случая острых алкогольных отравлений, из них с летальным исходом 16,6%. Всего 160 граждан от отравлений скончались. Больше всего смертей произошло в Уфе, где скончались 42 человека.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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