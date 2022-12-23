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Башкирия вошла в число лидеров по исполнению нацпроекта «Производительность труда»

23 декабря 05:20
Фото: 1MI
Республика — один из 18 регионов, где производительность труда в 2022 году выросла на большем числе предприятий по сравнению с остальными регионами и где активно используются меры поддержки.

О результатах рейтинга минэкономразвития России рассказал первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Он отметил, что помогать республиканским предприятиям — одна из важнейших задач правительства региона и министерство предлагает все возможные меры поддержки.

В частности, эксперты регионального центра компетенций РБ помогают предпринимателям эффективнее использовать внутренние ресурсы, полностью загружать оборудование, оптимизировать перемещение продукции и логистику в целом. Это помогает повысить производительность труда без значительных капиталовложений.

— Мы видим большой спрос, предприятия заинтересованы в создании современной производственной системы. Закрепляют результат программы повышения квалификации топ-менеджеров и обычного персонала, дешевые кредиты на обновление оборудования и помощь в цифровизации производства. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру, — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Минэкономиразвития РФ планирует продлить нацпроект после 2024 года. В его мероприятия предполагается вовлечь предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. При положительном решении число участников вырастет вдвое.

Национальный проект «Производительность труда» рассчитан на срок до 2024 года. Его цель — увеличить производительность труда в стране на 5%.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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