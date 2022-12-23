Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей будут получать бесплатную медпомощь

Как рассказал Баланин, электронный полис ОМС дает право жителям новых субъектов получать медицинскую помощь бесплатно на всей территории России согласно программе госгарантий оказания россиянам бесплатной медпомощи в медицинских организациях, задействованных в системе ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.