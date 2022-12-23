Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей будут получать бесплатную медпомощь

Как рассказал Баланин, электронный полис ОМС дает право жителям новых субъектов получать медицинскую помощь бесплатно на всей территории России согласно программе госгарантий оказания россиянам бесплатной медпомощи в медицинских организациях, задействованных в системе ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал подписанное соглашение и отметил значимость бесплатной и качественной медпомощи, которую получат нуждающиеся в ней жители области.
По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на территории будет проводиться масштабная работа, цель которой ‐ войти в правовое поле РФ. Заключенное соглашение — уверенный шаг на этом пути.
В ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные фонды, а жителям регионов будут оформлены цифровые полисы ОМС.
Ранее соглашения о сотрудничестве были заключены председателем ФОМС с врио глав ЛДНР.