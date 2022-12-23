mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Баланин: Жители Запорожской и Херсонской областей будут получать бесплатную медпомощь

Сегодня, 18:01
Фото: Пресс-служба ФОМС
Соглашения о взаимодействии с целью организации территориальных фондов и выдачи полисов ОМС жителям Запорожской и Херсонской областей подписаны председателем Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным и врио губернаторов регионов.

Как рассказал Баланин, электронный полис ОМС дает право жителям новых субъектов получать медицинскую помощь бесплатно на всей территории России согласно программе госгарантий оказания россиянам бесплатной медпомощи в медицинских организациях, задействованных в системе ОМС. Об этом сообщается на сайте newstracker.ru.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал подписанное соглашение и отметил значимость бесплатной и качественной медпомощи, которую получат нуждающиеся в ней жители области.

По мнению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, на территории будет проводиться масштабная работа, цель которой ‐ войти в правовое поле РФ. Заключенное соглашение — уверенный шаг на этом пути.

В ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях появятся территориальные фонды, а жителям регионов будут оформлены цифровые полисы ОМС.

Ранее соглашения о сотрудничестве были заключены председателем ФОМС с врио глав ЛДНР.

Подпишитесь
Уфу накрыл снегопад: рассказываем кто отвечает за уборку улиц и дворов в вашем районе
Сегодня, 10:52
Пьяного водителя сбившего 4 девушек в Бакалах приговорили к 13 годам тюрьмы
Сегодня, 08:24
Премьер-министр Башкирии попытался записаться к врачу, но у него не получилось
Сегодня, 05:39
«Сечка и рыбные кости»: жительница Башкирии показала больничное питание для детей
Вчера, 10:17
Врачи из Башкирии уже год не могут получить положенные по закону ковидные выплаты
Сегодня, 06:01
«Разменная монета?»: жены мобилизованных из Башкирии массово попросили найти их мужей
21 декабря 12:03