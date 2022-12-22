Жительница Башкирии попросила власти возобновить перелеты между Уфой и Сибаем

Напомним, сибайский аэропорт появился в 1957 году и мог принимать самолеты типов Ил-18, Ан-24, Як-40 и другие. Сам аэровокзал появился к 1974 году и мог обслуживать 200 пассажиров в час. С 2003 по 2010 годы аэропорт не работал, в июне 2010-го авиакомпания «Аркаим» выполнила пробный рейс из Уфы в Сибай на самолете Л-410, рассчитанном на 19 пассажиров (по некоторым данным, стоимость перелета составляла 1500 рублей). С весны 2011 года рейсы пришлось отменить — по некоторым данным, причиной такого решения мог стать низкий спрос на перелеты у жителей. В настоящее время сибайский аэропорт не используется, однако в феврале 2021 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявлял о восстановлении заброшенного аэропорта в Сибае