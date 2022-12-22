Жалобы на больничное питание, большое интервью Хабирова и масочный режим в Башкирии

Жительница Башкирии рассказала о питании в одном из медучреждений Стерлитамака. По её словам, ребенок, находящийся там уже в течение пяти дней, может полноценно питаться только раз в сутки — когда вечером его с передачей навещают родители. В меню для пациентов, по словам девушки, «пустые» супы на воде и несъедобные котлеты. Ситуацию прокомментировали в Минздраве республики.