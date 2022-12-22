Жалобы на больничное питание, большое интервью Хабирова и масочный режим в Башкирии

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров дал большое интервью по итогам 2022 года. В рамках беседы с журналистами руководитель региона рассказал о болезни экс-главы республики Муртазы Рахимова, поделился своим мнением о жителях Башкирии, покинувших Россию на фоне объявленной в сентябре частичной мобилизации, а также рассказал о своих планах на Новый год. Подробнее об этом в сюжете Mkset.
Жительница Башкирии рассказала о питании в одном из медучреждений Стерлитамака. По её словам, ребенок, находящийся там уже в течение пяти дней, может полноценно питаться только раз в сутки — когда вечером его с передачей навещают родители. В меню для пациентов, по словам девушки, «пустые» супы на воде и несъедобные котлеты. Ситуацию прокомментировали в Минздраве республики.
В Башкирии частично вернулся масочный режим на фоне высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, режим введен в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме того, ограничивается допуск посетителей к пациентами, которые находятся в учреждениях круглосуточно. Исключение в данном случае представляют лица, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами.
Жены мобилизованных жителей Кармаскалинского и Архангельского районов массово обратились к главе Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию с местонахождением их мужей, которые, с их слов, не выходят на связь. Женщины сообщают, что их мужей якобы отправили «на передовую», несмотря на указание Министра обороны РФ Сергея Шойгу. По словам женщин, связь с мужьями пропала ещё в начале декабря.