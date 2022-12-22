Законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления внесли в ГД

“Проектом федерального закона “Об особенностях правового положения граждан России, имеющих гражданство Украины” предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины”, – приводит данные из сопроводительных материалов проекта закона из электронной базы Госдумы russian.rt.com со ссылкой на ТАСС.
Стоит добавить, что Президент РФ Владимир Путин 11 июня на основании своего указа распространил упрощенную процедуру гражданства России на всех, кто живет в Украине на постоянной основе. В дальнейшем в Минреинтеграции Украины заявили о создании законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение гражданства РФ и призывы к этому.
При этом в МВД РФ опровергли слухи о том, что жителей ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей вынуждают отказаться от гражданства Украины при получении паспорта России.