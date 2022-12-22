Законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления внесли в ГД

Стоит добавить, что Президент РФ Владимир Путин 11 июня на основании своего указа распространил упрощенную процедуру гражданства России на всех, кто живет в Украине на постоянной основе. В дальнейшем в Минреинтеграции Украины заявили о создании законопроекта о привлечении к уголовной ответственности за получение гражданства РФ и призывы к этому.