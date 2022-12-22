Власти Уфы объяснили, почему три спуска на тюбинге на Кашкадане стоят 150 рублей

На странице главы Башкирии Радия Хабирова Лейсан С. возмутилась стоимостью катания на тюбинг трассе в парке Кашкадан в Уфе. Также выразила уфимка и свое недовольство касательно катка в парке.
— По всем СМИ трубили, что на Кашкадане трасса тюбинговая бесплатная, в итоге 3 спуска стоят аж 150 рублей! Почему нельзя со своим тюбингом бесплатно??? Чей родственник наживается на детях? Та же ситуация с катком, снег не чистят — зато детский прокат коньков стоит 250 рублей — возмутилась женщина.
На возмущение женщины ответили со страницы уфимской администрации и пояснили, что бесплатная тюбинговая трасса все-таки в парке есть, и их даже две, а желанная трасса для тюбингов находится в ведении работающих на Кашкадане коммерсантов.
Администрация в своем ответе сослалась на МУП «УФАПАРК», в разъяснении которого сообщалось все развлечения в парке культуры и отдыха «Кашкадан» создаются силами предпринимателей, которые находятся в парке на коммерческой основе.
— Отметим, что в парке есть две бесплатные горки, где можно кататься на своих тюбингах. Каток заливается и обслуживается также предпринимателем при этом катание на нем бесплатное. На большой горке специальные тюбинги со специальным пластиковым дном, для катания по покрытию Сноупласт. Также отметим, что в штатном расписании МУП «УФАПАРК» не предусмотрены ставки медицинского персонала — разъяснила Айгуль Хасанова, начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы.
Примечательно, что первее администрации Уфы на комментарий женщины ответил пользователь Валерий З. и в весьма агрессивной манере поинтересовался — «а какого чёрта горка должна быть бесплатной? Почему должны выделять деньги из бюджета для катания ваших поп?!».