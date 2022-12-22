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Власти Башкирии анонсировали строительство в Стерлитамаке школы с бассейном

Сегодня, 11:23
Фото: 1MI
Министр образования Башкирии высказался о том, что строятся «человейники», а соцобъектами их не дополняют.

Айбулат Хажин в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ» говоря о строительстве новых школ заявил, что «мы не стоим, не дремлем», так «шесть концессий у нас было подписано по строительству школ в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске, а 6540 мест будет создано, и все школы крупные за исключением Уфимского района».

Уточнил министр, что в Уфимском районе школа тоже будет достаточно крупная — 640 мест школьных и 160 дошкольных.

— Это Шмидтово деревня. Активно растущий микрорайон требует всё большего количества ученических мест, поэтому мы туда решили всё-таки направить финансовые средства — пояснил Хажин — Школы в крупные у нас точно будут закрывать именно в Уфе те проблемы зоны, где построили вот эти свечки, как их называют? Человейники? А социальных объектов, школ, садиков нет, поэтому мы вот как раз упор туда делали.

Перечислил министр и скорое появление школ в Глумилино, в Затоне на улице Миловской, на минувших выходных о них рассказывал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Но не обошлось и без свежих новостей.

— А в Стерлитамаке и Нефтекамске тоже появятся большие школы. В Стерлитамаке на 1000 мест, но школа уникальная, она с бассейном. Мы давно уже не стоили школы с бассейнами. В Нефтекамске появится школа на 1225 мест тоже новый микрорайон, я уверен, что мы закроет эту проблемную ситуацию — заявил министр образования Башкирии. 
Ратмир Мавлиев анонсировал новые школы в Демском и Ленинском районах и в Глумилино
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#Ирина Деревянчук#Общество
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