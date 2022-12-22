Власти Башкирии анонсировали строительство в Стерлитамаке школы с бассейном

Айбулат Хажин в ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ» говоря о строительстве новых школ заявил, что «мы не стоим, не дремлем», так «шесть концессий у нас было подписано по строительству школ в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске, а 6540 мест будет создано, и все школы крупные за исключением Уфимского района».