Вертолетный завод в Кумертау, который обещал поддержать Хабиров, продают за 31,5 млн

Стало известно о том, что вертолетный завод «Роторфлай» в Кумертау уже в который раз выставлен на торги, ввиду банкротства предприятия. Ни в августе, ни в ноябре предыдущие торги не состоялись.
В очередной раз намереваются реализовать намереваются все имущество, от цеха по производству сверхлегких машин, до машин предприятия и принадлежащей ему оргтехники. Начальная стоимость цеха завода составляет 31,5 млн рублей, а готового вертолета — 7,2 млн рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 7 января уже следующего 2023 года.
Напомним, в августе 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров на базе того самого производственно-испытательного комплекса «Роторфлай» в Куюргазинском районе провёл выездное совещание по развитию в регионе сверхлёгкой авиации и парашютного спорта, в ходе которого правительству республики было поручено проработать варианты решения имущественных и юридических вопросов предприятия, а также представить меры содействия его дальнейшему развитию при поддержке Регионального фонда.