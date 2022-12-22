Вертолетный завод в Кумертау, который обещал поддержать Хабиров, продают за 31,5 млн

Напомним, в августе 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров на базе того самого производственно-испытательного комплекса «Роторфлай» в Куюргазинском районе провёл выездное совещание по развитию в регионе сверхлёгкой авиации и парашютного спорта, в ходе которого правительству республики было поручено проработать варианты решения имущественных и юридических вопросов предприятия, а также представить меры содействия его дальнейшему развитию при поддержке Регионального фонда.