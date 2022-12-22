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Вертолетный завод в Кумертау, который обещал поддержать Хабиров, продают за 31,5 млн

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
С молотка пустят в том числе вертолет, а также оргтехнику и автомобили компании.

Стало известно о том, что вертолетный завод «Роторфлай» в Кумертау уже в который раз выставлен на торги, ввиду банкротства предприятия. Ни в августе, ни в ноябре предыдущие торги не состоялись. 

В очередной раз намереваются реализовать намереваются все имущество, от цеха по производству сверхлегких машин, до машин предприятия и принадлежащей ему оргтехники. Начальная стоимость цеха завода составляет 31,5 млн рублей, а готового вертолета — 7,2 млн рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 7 января уже следующего 2023 года.

Напомним, в августе 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров на базе того самого производственно-испытательного комплекса «Роторфлай» в Куюргазинском районе провёл выездное совещание по развитию в регионе сверхлёгкой авиации и парашютного спорта, в ходе которого правительству республики было поручено проработать варианты решения имущественных и юридических вопросов предприятия, а также представить меры содействия его дальнейшему развитию при поддержке Регионального фонда.

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#Ирина Деревянчук#Экономика
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