Семья из пяти человек отравилась неизвестным веществом в Уфе

В Уфе в частном доме по улице Большая Шелководная неизвестным веществом отравилась семья из 5 человек. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, инцидент произошел утром 22 декабря.
Так, с подозрением на отравление угарным газом прибывшие на место медики госпитализировали женщину 1985 года рождения и двух детей 2006 и 2008 года рождения, их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое взрослых были отпущены на амбулаторное лечение после осмотра.
Отмечается, что в результате обследования дома было обнаружено промерзание вентиляционного канала.
Напомним, что в ноябре многодетная семья из Октябрьского отравилась неизвестным веществом и была госпитализирована. Тогда инцидентом заинтересовались и следком и прокуратура, а специалисты выявили, что отравилась семья бытовым угарным газом. К сожалению, в декабре стало известно о смерти 12-летнего мальчика.
Аналогичный случай в Октябрьском произошел уже в декабре, на больничную койку попала семья из четырех человек. Как сообщили Mkset в пресс-службе регионального Минздрава, дети с отцом в настоящий момент находятся в состоянии средней степени тяжести, мать в тяжелом состоянии.