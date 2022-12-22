Семья из пяти человек отравилась неизвестным веществом в Уфе

Так, с подозрением на отравление угарным газом прибывшие на место медики госпитализировали женщину 1985 года рождения и двух детей 2006 и 2008 года рождения, их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое взрослых были отпущены на амбулаторное лечение после осмотра.