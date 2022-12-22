В Уфе из ресторана KFC двое мужчин за два дня похитили 120 литров пива

В соцсетях появилось видео дерзкого и растянутого по времени похищения слабоалкогольного напитка буквально в промышленных масштабах. Двое мужчин заприметили, что на складе-пристройке к ресторану быстрого питания на остановке возле аграрного университета в Уфе можно поживиться пивом, причем не покупая его в заведении. На протяжении двух дней они похищали алкоголь, однако и сами пивоманы и их авто попали на записи повсеместно установленных камер видеонаблюдения, а сами они попали к правоохранителям.