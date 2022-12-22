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В Уфе из ресторана KFC двое мужчин за два дня похитили 120 литров пива

Сегодня, 09:43
Фото: 1MI
Ущерб оценили в 53 тысячи рублей, а любители пенного напитка уже дали признательные показания.

В соцсетях появилось видео дерзкого и растянутого по времени похищения слабоалкогольного напитка буквально в промышленных масштабах. Двое мужчин заприметили, что на складе-пристройке к ресторану быстрого питания на остановке возле аграрного университета в Уфе можно поживиться пивом, причем не покупая его в заведении. На протяжении двух дней они похищали алкоголь, однако и сами пивоманы и их авто попали на записи повсеместно установленных камер видеонаблюдения, а сами они попали к правоохранителям.

Видео: telegram-канал Mash-Batash

В пресс-службе МВД по Башкирии Mkset подтвердили информацию о дерзком преступлении размещенную в соцсетях, а также сообщили, что оба задержанных уже дали признательные показания, следствие тем временем продолжается.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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