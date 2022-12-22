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В Татарстане планируют реализовать самый крупный в РФ проект в сфере ТКО

Сегодня, 08:46
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили создание нескольких крупных заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Как рассказал Буцаев, планируется построить более пяти мусороперерабатывающих комплексов мощностью 1,8 миллиона тонн ТКО в год. По его словам, стоимость инвестпроекта оценивается в 20 миллиардов рублей, передает inkazan.ru.

Если этот проект реализовать в форме концессии и предварительно разработать проектно-сметную документацию, то РЭО сможет предоставить до 95% от необходимого финансирования. 

Новые комплексы помогут республике добиться выполнения задач в рамках нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50% и сортировке 100% ТКО, а также целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

 

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