В РАНХиГС стартовала работа Центра стратегического консалтинга

Из комментариев главы ЦСК Алексея Суханова следует, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации назрела необходимость перестроить каждую сферу жизни, в том числе бизнес и госуправление. Суханов акцентировал внимание на том, что руководители многих организаций и компаний сейчас активно пересматривают алгоритмы, которые выстраивали в течение нескольких лет.