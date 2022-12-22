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В РАНХиГС стартовала работа Центра стратегического консалтинга

Сегодня, 13:46
Фото: google.com
На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) открылся Центр стратегического консалтинга (ЦСК). Это было предусмотрено программой «Приоритет-2030», инициатором которой выступило Министерство науки и высшего образования РФ.

Специалисты ЦСК будут оказывать консультационные услуги полного цикла представителям бизнес-сообщества, некоммерческих организаций и органам публичной власти, пишет newsnn.ru

На экспертов ЦСК возложили функции по оказанию широкого спектра услуг консультационного характера в таких сферах: операционная эффективность, культура, стратегия и развитие, организационный дизайн, цифровая трансформация и управление персоналом. Для этого будут созданы механизмы взаимодействия по экспертным, научным и образовательным направлениям деятельности академии.

Из комментариев главы ЦСК Алексея Суханова следует, что в сложившейся на сегодняшний день ситуации назрела необходимость перестроить каждую сферу жизни, в том числе бизнес и госуправление. Суханов акцентировал внимание на том, что руководители многих организаций и компаний сейчас активно пересматривают алгоритмы, которые выстраивали в течение нескольких лет.

«Востребованным становится антикризисный менеджмент, запуск быстрых изменений, а главное - изменение мышления и поведения сотрудников, - констатировал Суханов. - Над этими задачами мы и будем работать вместе с нашими клиентами».

В ЦСК работают специалисты, обладающие большим опытом работы в органах госуправления, сфере управленческого консалтинга, корпорациях развития и компаниях из реального сектора. Эксперты созданной на базе РАНХиГС структуры будут активно внедрять наилучшие практики с целью обеспечить профессиональное развитие молодым специалистам.

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