В Перми ПЦБК ввела в эксплуатацию новый водовыпуск с очистных сооружений

Проектом руководит главный инженер Пермской ЦБК Вячеслав Новокшонов. Он рассказал, что для монтажа водовыпуска использовались современные трубопроводы, срок службы которых составляет 70 лет. Это в два раза больше, чем срок службы построенного в советское время объекта.