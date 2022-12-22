В Перми ПЦБК ввела в эксплуатацию новый водовыпуск с очистных сооружений

Объект установили летом, а осенью специалисты Росприроднадзора и Стройнадзора выдали положительные заключения о его эксплуатации. В ноябре ПЦБК получила последние документы от Камского бассейнового водного управления, после чего старый водоспуск закрыли, передает properm.ru.
Новый объект представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром 1 метр и протяженностью 600 метров. На берегу расположен участок трубы длиной около 100 метров, а остальная часть проходит под дном Чусовой. Также на берегу установлены две камеры гашения, замедляющие скорость потока очищенных стоков. Стоимость проекта составляет 70 миллионов рублей.
Проектом руководит главный инженер Пермской ЦБК Вячеслав Новокшонов. Он рассказал, что для монтажа водовыпуска использовались современные трубопроводы, срок службы которых составляет 70 лет. Это в два раза больше, чем срок службы построенного в советское время объекта.
В ПЦБК отмечают, что специфика их производства предполагает особые решения для защиты окружающей среды. Проектная мощность очистных сооружений предприятия составляет 57 тысяч кубических метров в сутки. Взятая для производственных нужд речная вода проходит пять этапов очистки, после чего ее вновь возвращают в водоем.