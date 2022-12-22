В «Единой России» рассказали о результатах гуманитарной миссии в 2022 году

Также в Донбассе и на новых территориях организованы более 40 гуманитарных центров «Единой России», а под руководством ее членов в больницы приезжают врачи-волонтеры, которые помогают мирным гражданам и раненым бойцам. Всего за 10 месяцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР, сообщается на сайте партии ER.RU.