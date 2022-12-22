В «Единой России» рассказали о результатах гуманитарной миссии в 2022 году

По словам Турчака, в течение года партия собрала и отправила жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи, а в зоне СВО открыли десятки гуманитарных центров. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак.
Он отметил, что после вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России задач в рамках гуманитарной миссии ЕР стало больше. Помимо поддержки мирных жителей, ресурсы партии были направлены на помощь мобилизованным, отправку бойцам на передовой оборудования, обмундирования. По словам Турчака, здесь также никто из однопартийцев не остался в стороне.
Кроме того, секретарь генсовета ЕР выделил направление работы партии, касающееся помощи семьям военнослужащих. Он заявил, что это комплексная работа, включающая принятие ряда законопроектов, которые инициировала ЕР и которые уже подписаны Владимиром Путиным.
«Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак.
По его словам, темпы и объемы гуманитарной миссии ЕР в 2023 году снижаться не будут.
Отмечается, что партия помогает участникам спецоперации с начала ее проведения. Только в октябре единороссы собрали более 1,2 миллиарда рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на линии соприкосновения.
Также в Донбассе и на новых территориях организованы более 40 гуманитарных центров «Единой России», а под руководством ее членов в больницы приезжают врачи-волонтеры, которые помогают мирным гражданам и раненым бойцам. Всего за 10 месяцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР, сообщается на сайте партии ER.RU.
“С марта по декабрь текущего года региональный исполнительный комитет «Единой России» совместно с госкомитетом республики по чрезвычайным ситуациям организовали сбор и доставку 30 конвоев гуманитарного груза для жителей Донбасса и новых территорий. Это продукты питания, бытовая химия, медикаменты, строительные материалы и многое другое. В общей сложности было доставлено более 2090 тонн гуманитарной помощи. На новых территориях волонтеры от «Единой России» работают с беженцами, раздают гуманитарную помощь, вещи первой необходимости, консультируют их по юридическим вопросам, оказывают адресную помощь нуждающимся.
В целях оказания помощи мобилизованным и их семьям на базе исполкома, региональной общественной приемной и 63 местных отделений партии открыты волонтерские штабы имени Шаймуратова. Все они, помимо оказания помощи, являются пунктами сбора посылок и гуманитарной помощи. Так, за 2 месяца исполкомом были организованы сбор и доставка 5 конвоев гуманитарной помощи добровольческим батальонам имени Шаймуратова и Доставалова.
А в преддверии празднования Нового года во всех пяти пунктах временного размещения на территории республики по инициативе «Единой России» были установлены елки, а также будут организованы детские праздники”, - отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» по Республике Башкортостан Руслан Насретдинов.