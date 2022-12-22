В Башкирии вновь потеплеет до +1 градуса

В Башкирию вновь придет потепление, плюсовые значения, согласно прогнозу синоптиков, стоит ждать уже завтра, 23 декабря. Температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, а днем поднимется до -4…+1.
В выходные однако прогнозируется небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, снежный накат на дорогах и гололедица. Ночью и днем температура воздуха будет 0…-5 градусов.
Между тем, сегодня, 22 декабря, сохранится морозная погода — днем температура воздуха составит -7…-12 градусов. Местами ожидается небольшой снег, ветер южный, юго-восточный.