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В Башкирии вновь потеплеет до +1 градуса

Сегодня, 03:19
Фото: 1MI
Потепление ожидается завтра, 23 декабря.

В Башкирию вновь придет потепление, плюсовые значения, согласно прогнозу синоптиков, стоит ждать уже завтра, 23 декабря. Температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, а днем поднимется до -4…+1.

В выходные однако прогнозируется небольшой мокрый снег, в отдельных районах гололед, снежный накат на дорогах и гололедица. Ночью и днем температура воздуха будет 0…-5 градусов.

Между тем, сегодня, 22 декабря, сохранится морозная погода — днем температура воздуха составит -7…-12 градусов. Местами ожидается небольшой снег, ветер южный, юго-восточный.

#Элина Сайфранова
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