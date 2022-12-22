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В Башкирии министр Хажин поделился семейным откровением

Сегодня, 11:51
Фото: Антон Засимов / 1MI

Глава Минобра Хажин раскрыл, как и чем питается его дочь в школе

Айбулат Хажин рассказал, как обстоят дела со школьным питанием в республике, а также дал рекомендации родителям школьников

В ходе пресс-конференции в ИА «Башинформ» министр образования республики Айбулат Хажин рассказал о том, что его дочь питается в школе.

— Не знаю, как у вас, но у меня дочка в первом классе учится. Каждый день она что-то приносит, то йогурт принесет, то сок, то молоко. Ну в принципе все съедает, — рассказал министр образования.

Также глава ведомства рекомендовал родителям не кормить детей завтраком, объяснив это тем, что в школах дети, как правило, едят после первого-второго урока, и к этому моменту они ещё не успевают проголодаться.

— Я вот все-таки к родителям обращаюсь. Постарайтесь, конечно, право ваше, с утра не кормить детей, потому что ребенок после первого-второго урока, он не проголодался. Он сытый ещё и он не кушает. Ребенок с утра не поел, ко второму уроку он точно голодный и если даже культуры питания нет, то он все равно съест, потому что кормят у нас довольно вкусно. Конечно не везде, но по крайней мере вот в тех школах, которые ходят дети моих коллег, отзывы в основном положительные.

Отметим, что за последнее время было зарегистрировано несколько случаев жалоб учеников и родителей на качество школьного питания. Более того, несколькими днями  ранее ученик одной из салаватских школ обнаружил в котлете кусок пластика. 

Также тема школьного питания в регионах привлекла внимание главы республики. Радий Хабиров в ходе недавнего оперативного совещания в правительстве. Глава Башкирии велел главам пообщаться как с родителями школьников, так и с самими детьми и напомнил, что личное внимание главы к вопросу будет полезным. Также Хабиров рекомендовал чиновникам самостоятельно проводить проверки качества питания в школах.

 

#Азамат Нухов
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