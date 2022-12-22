В Башкирии министр Хажин поделился семейным откровением

— Я вот все-таки к родителям обращаюсь. Постарайтесь, конечно, право ваше, с утра не кормить детей, потому что ребенок после первого-второго урока, он не проголодался. Он сытый ещё и он не кушает. Ребенок с утра не поел, ко второму уроку он точно голодный и если даже культуры питания нет, то он все равно съест, потому что кормят у нас довольно вкусно. Конечно не везде, но по крайней мере вот в тех школах, которые ходят дети моих коллег, отзывы в основном положительные.