В Башкирии частично вернули масочный режим на фоне высокой заболеваемости

В Башкирии частично вернулся масочный режим на фоне высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, режим введен в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме того, ограничивается допуск посетителей к пациентами, которые находятся в учреждениях круглосуточно. Исключение в данном случае представляют лица, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами.