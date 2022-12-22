В Башкирии частично вернули масочный режим на фоне высокой заболеваемости

В Башкирии частично вернулся масочный режим на фоне высокой заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор Башкирии, режим введен в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения. Кроме того, ограничивается допуск посетителей к пациентами, которые находятся в учреждениях круглосуточно. Исключение в данном случае представляют лица, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами.
К тому же, органам исполнительной власти выдано предписание усилить проведение противоэпидемических мероприятий. В частности, до работы не будут допускаться лица с признаками болезни.
В школах при отсутствии 20% и более детей по причине гриппа ОРИ или же ковида, то руководитель учреждений самостоятельно принимают решение о приостановлении учебного процесса.