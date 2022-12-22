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УФАС в Перми проверяет «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» по поводу роста цен на дизель

Сегодня, 10:29
Пермское УФАС начало проверку «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на предмет обоснованности увеличения стоимости дизельного топлива. Информацией поделился глава регионального ведомства Александр Плаксин.

Проводя брифинг, Плаксин рассказал, что в «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 18 августа повысилась стоимость солярки на 0,3 рубля. С 15 сентября, по словам руководителя ведомства, цены активно поползли вверх и к середине декабря выросли на 10%. Об этом информирует properm.ru.

В последние годы компания не понижала стоимость топлива при переходе с зимнего дизельного топлива на межсезонное или летнее, что также вызвало определённое беспокойство. В УФАС заявили, что действия компании подпадают под закон об установлении монопольно высокой цены.

Плаксин сообщил, что сейчас ведётся углублённое изучение ситуации. В «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» направлены запросы. Кроме этого, проводятся другие действия, которые предваряют возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства.

В УФАС отметили, что учитывают факторы, оказывающие реальное влияние на цену горючего. Это и стоимость на бирже, и сезонность, и инфляция. При этом специалисты напомнили, что компания топливо закупает не на бирже, а заказывает на заводах. 

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