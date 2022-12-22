«Сечка и рыбные кости»: жительница Башкирии показала больничное питание для детей

Как сообщили в ведомстве корреспонденту Mkset, питание пациентов в медучреждении выведено на аутсорсинг (поставляется сторонней организацией по договору). Отмечается, что в целях контроля качества питания здесь была создана бракеражная комиссия, а контроль осуществляется ежедневно.

— Перед каждой раздачей пищи осуществляется комиссионное снятие проб, в том числе в целях проверки органолептических свойств (внешний вид, вкус, запах) на предмет соответствия приготовленных блюд лечебному питанию по соответствующим диетам — основной вариант диеты и щадящая диета, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ.

Сообщается также, что в каждом отделении ежедневно вывешивается меню с составом и перечнем блюд предоставляемых пациентам. Регулярно проводятся обходы госпиталя с заместителем главного врача. По итогам прошедшей недели жалоб на питание со стороны пациентов не поступало. Также на еженедельной основе проводится анкетирование пациентов по удовлетворённости качеством готового лечебного питания.