«Сечка и рыбные кости»: жительница Башкирии показала больничное питание для детей

Жительница республики рассказала в соцсетях о питании в Клинико-диагностическом инфекционном центре города Стерлитамак, где в настоящий момент, по её словам, находится её ребенок.
Так, Ульяна К. задала вопрос в комментариях под одним из постов в соцсетях главы республики радия Хабирова. Девушка поинтересовалась, какая организация снабжает питанием медучреждение и где его повара получали образование.
— Подскажите, пожалуйста, какая организация отвечает за питание в Клинико-диагностическом инфекционном центре города Стерлитамак?
Где повара так научились готовить? Из всех продуктов, которые остаются после того, как их делят на кухне, можно приготовить вполне вкусные вещи, а не так, как тут, — пишет девушка.
Как рассказывает Ульяна К., в настоящее время в стерлитамакском Клинико-диагностическом инфекционном центре находится ее ребенок. В течение пяти дней, что он там находится, ребенок, с ее слов, «не ел ничего, кроме пустых супов на воде». Вся остальная еда в медучреждении попросту несъедобна.
— На завтрак сечка, пшено. В обед пустой суп, но с добавлением соли который можно еще как-то кушать. На второе у нас один раз были макароны с добавлением пары кусочков мяса размером 1×1см, пюре с несъедобной котлетой, пшено опять же с несъедобной котлетой, каши так же с котлетой. Три раза было яблоко свежее на ужин, кефир один раз, два раза свекла. Ужин всегда ячневая каша с котлетой, три раза была она рыбной с костями, — рассказывает мать ребенка.
Ребенок, находясь в инфекционном центре, может нормально питаться только один раз в день — вечером, когда к нему с передачей приходят родители, признается мать юного пациента. По мнению женщины, её обращение едва ли может изменить текущую ситуацию.
— Я понимаю, что мое обращение нечего не изменит, нас завтра выпишут, мы наконец-то покушаем дома вкусно, а беспредел тут будет продолжаться, — резюмирует Ульяна К.
Отметим, что на комментарий девушки отреагировали в региональном Минздраве, сообщив, что вопрос с питанием в ведомстве проработают совместно с Клинико-диагностическом инфекционном центром пообещав, что ответ по вопросу с питанием ей предоставят до 24 декабря.
За комментарием по данной ситуации Mkset также обратился в пресс-службу регионального Минздрава.
— Перед каждой раздачей пищи осуществляется комиссионное снятие проб, в том числе в целях проверки органолептических свойств (внешний вид, вкус, запах) на предмет соответствия приготовленных блюд лечебному питанию по соответствующим диетам — основной вариант диеты и щадящая диета, — сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ.