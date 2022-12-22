Самые длинные ночи в году 22 и 23 декабря в Башкирии украсит звездопад

Луна наблюдению за красивым и редким явлением, напоминающим звездопад, способствует. Спутник земли в небе будет отсутствовать, точнее видно его не будет из-за того, что фаза Луны — Новолуние, а значит препятствий для наблюдения не должно быть, сообщается на сайте уфимского планетария.