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Самые длинные ночи в году 22 и 23 декабря в Башкирии украсит звездопад

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Удачное совпадение метеорного потока Урсиды с Новолунием благоволит наблюдению за явлением.

В небе уже с 17 декабря происходит метеорный поток Урсиды, планета Земля проходит сквозь толщу мелких частиц, которыми «раскидывается» комета 8Р/Tuttle, когда приближается к Солнцу. Продлится он вплоть до 26 декабря, но самым зрелищным будет сегодняшней и завтрашней ночью, 22 и 23 декабря.

Луна наблюдению за красивым и редким явлением, напоминающим звездопад, способствует. Спутник земли в небе будет отсутствовать, точнее видно его не будет из-за того, что фаза Луны — Новолуние, а значит препятствий для наблюдения не должно быть, сообщается на сайте уфимского планетария.

Уточняется, что поток Урсиды можно наблюдать всю ночь напролет, точнее даже вечер, ведь как только солнце зайдет и на улице стемнеет начнется «звездопад», наблюдать который можно будет вплоть до рассвета.

 

Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
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#Ирина Деревянчук#Город
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