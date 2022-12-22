Самые длинные ночи в году 22 и 23 декабря в Башкирии украсит звездопад

В небе уже с 17 декабря происходит метеорный поток Урсиды, планета Земля проходит сквозь толщу мелких частиц, которыми «раскидывается» комета 8Р/Tuttle, когда приближается к Солнцу. Продлится он вплоть до 26 декабря, но самым зрелищным будет сегодняшней и завтрашней ночью, 22 и 23 декабря.
Луна наблюдению за красивым и редким явлением, напоминающим звездопад, способствует. Спутник земли в небе будет отсутствовать, точнее видно его не будет из-за того, что фаза Луны — Новолуние, а значит препятствий для наблюдения не должно быть, сообщается на сайте уфимского планетария.
Уточняется, что поток Урсиды можно наблюдать всю ночь напролет, точнее даже вечер, ведь как только солнце зайдет и на улице стемнеет начнется «звездопад», наблюдать который можно будет вплоть до рассвета.