«Салават Юлаев» разбит «Амуром». Гости тактически грамотны, но и Уфа грубо ошибалась

При этом «СЮ» тоже мог быстро контратаковать и тоже быстрым длинным пасом. При счете 1:5 мало кому интересна расширенная статистика (тем более, ее нет в открытом доступе), но есть подозрение, что с пасами в слот у Уфы было вполне неплохо. Например: