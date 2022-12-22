«Салават Юлаев» разбит «Амуром». Гости тактически грамотны, но и Уфа грубо ошибалась

Команда Вадима Епанчинцева вновь победила в Башкирии и вновь показала организованный прессинг 1-2 игроками, мешая «юлаевцам» выходить из защиты. 1-11 по эпизодам давления в чужой зоне. Единственный проброс Уфы — после прессинга.
«Амур» достаточно быстро переходил из обороны в атаку пасом вдоль борта или в свободном пространстве. В средней зоне «тигры» могли сделать длинный пас при атаке вторым темпом, чтобы помешать хозяевам построить 2-2-1 в нейтральной зоне.
Хабаровчане нередко использовали удобный для динамичной философии вброс, особенно, при пересменке «зелено-белых». При входе гости могли сделать скидку назад или в сторону, дополнительно растягивая обороняющихся.
При выходе из собственной зоны «Амур» несколько раз использовал размен пасами вперед и назад с той же целью. При откате в средней зоне они тоже могли оставить троих сзади, но встречали атаку скорее на своей трети.
В зоне «тигров» хозяевам было невыгодно останавливаться сразу после пересечения — Хабаровск предложил неплохую плотность примерно в 1-2 метрах от синей.
Наконец, они заблокировали солидных 18 бросков, поддержав и так приличного вратаря Яниса Калниньша. В целом, нечто подобное мы видели в противостоянии 1 ноября (1:2Б).
При этом «СЮ» тоже мог быстро контратаковать и тоже быстрым длинным пасом. При счете 1:5 мало кому интересна расширенная статистика (тем более, ее нет в открытом доступе), но есть подозрение, что с пасами в слот у Уфы было вполне неплохо. Например:
Частая первая реакция после игр, в которых аутсайдер выносит топа — хвалить вратаря первых и ругать нападение первых. Строго говоря, вчера это уместно лишь отчасти.
Не снимая ответственности за пустую первую половину матча — «СЮ» потом в целом включился и действительно создавал угрозы:
В имеющейся расширенной статистике мы так же не увидим большой разницы в большинстве индексов.
|СЮ
|Амур
|Corsi for (CF)
|83
|59
|CF, %
|58,45%
|41,55%
|Голы 5 на 5
|0
|5
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|31
|24
|PDO, %
|79.17%
|120.83%
|Броски мимо створа
|35
|23
|БВ вообще
|33
|25
|Доля БВ в общем числе бросков
|48.53%
|52.08%
|БВ за минуту в атаке
|1.82
|2.68
|Блокшоты за минуту в защите
|1.39
|0.99
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|4
|3
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|1
|11
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|3
|БВ защитников
|12
|9
|Пробросы 5 на 5
|1
|6
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|Вход 5 на 5
|29
|20
|Брак при входе 5 на 5
|25
|19
|Эффективные попытки входа, %
|53,70%
|51,28%
|Вброс 5 на 5
|3
|2
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|15
|Эффективные попытки вброса, %
|30,00%
|11,76%
|Использование входа 5 на 5, %
|84,38%
|69,64%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|43
|23
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|96
|64
|Эффективные смены в атаке, %
|44.79%
|35.94%
|Вход 5 на 5 с БВ
|16
|17
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|29,63%
|43,59%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|10,00%
|5,88%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|22
|18
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15.83%
|20.69%
Епанчинцев на пресс-конференции слегка скромничал про игру по счету в третьем периоде — его игроки вовсе не охраняли преимущество и продолжали бросать, а качество входа с контролем стало в нем лучшим за игру — 8-2.
Игра 21 декабря — больше про то, что сами уфимцы позволили создать оппоненту.
В предыдущем пункте мы рассуждали о тактике «Амура» и приводили примеры. В этом — просто смотрим на видео с рукой у лба.
Речь про три шайбы гостей — две с «пятака» и одну с разворота. Здесь невозможно сказать ничего, кроме того, что нельзя давать сопернику столько свободы.
Иван провел второй матч после выздоровления. Белорусский крайний нападающий отметился голевым пасом против «Авангарда», а в противостоянии с «Амуром» забросил и подрался с Кэмероном Ли.
Отметим, что Шакир Мухамадуллин сохранил шайбу под давлением перед голом партнера.
Андрей пропустил два буллита в послематчевой серии от «Авангарда» и был заменен на Илью Ежова — тот не справился с первой своей попыткой, но отбил две следующие.
Обычно после поражений «СЮ» в этом чемпионате меняет стартового вратаря. Формально матч с Омском заканчивал, а значит, проигрывал Ежов, значит, формула все-таки верна.
Обзор Кареева был закрыт перед первой шайбой гостей — это претензия опять же к действиям полевых в своей зоне.
Но второй гол Ли не должен был быть допущен. Канадский защитник, вероятно, вообще бросал наудачу или просто ради вбрасывания. Он даже упал при собственном броске.
Ежов пропустил при добивании (снова после замены пропускает первый бросок) и при выходе 2 в 1. На его долю при этом выпало меньше бросков и угроз.
Интересно, как поступит тренерский штаб завтра. Они могут дать Карееву третий старт в домашней серии — значит, продолжить верить и дать шанс одержать ему победу. Либо предпочтут в околокризисной ситуации опытного кипера.
Для Андрея и всей команды было бы полезно, если бы именно с ним удалось начать выход из нового спада. Но доверие к нему не должно быть безлимитным. «Салават» — не организация по выдаче авансов не закрепившимся в КХЛ вратарям.
Как нам стало известно, на данный момент клуб не ведет активных переговоров.
Трансферное окно КХЛ закрывается 27 декабря. С 28 декабря по 30 апреля включительно команды официально не могут регистрировать новичков — лишь достигать предварительных соглашений.
Летом «СЮ» достиг двух таких договоренностей с североамериканскими нападающими. Но ни Алекс Гальченюк, к подписанию которого клуб был особенно близок, ни, после него, Тайлер Эннис, в итоге не приехали.
Гальченюк (647 игр в «регулярках» НХЛ, 146+208) стал игроком системы «Колорадо Эвеланш» (чаще играет в АХЛ), Эннис (700 игр, 144+202) успешно выступает за «Берн» в лиге Швейцарии.
«Салават» до паузы в чемпионате уже столкнулся с проблемой глубины состава, когда на игру в Новосибирске вышли 11 нападающих, включая вызванного с утра Скорикова — это минимальный аргумент в пользу подписания форварда.
Максимальный аргумент — Уфе элементарно не хватает техники в атаке, мала реализация большинства (18,12%, 15 место). Перестройка, как бы ее ни понимали в клубе, и развитие молодежи не противоречат необходимости селекции.
Недавно на рынок вышли Никита Сошников (подписан «Трактором») и Сергей Шумаков (подписан минским «Динамо»). Если они не нужны — остается актуальным поиск талантов для системы клуба с прицелом на будущее. Результаты скаутинга неизвестны.
Больше месяца «СЮ» играет с одним легионером, Александром Хмелевским. Сроки восстановления крайнего нападающего Джошуа Хо-Сэнга все еще неизвестны, Райан Мерфи пропустит около нескольких недель.
Сейчас «юлаевцы» составом мало отличаются от себя образца плей-офф. Общественность логично ждет от руководства клуба усиления, когда почти весь сезон нет потенциальной звезды и больше месяца — главного защитника для большинства.
Без активного участия менеджмента в формировании состава ответственность за результат в сезоне 22/23 и перестройку на новый сезон 23/24 в несправедливо большей пропорции переносится на саму команду и тренерский штаб.
Организации следует отреагировать на вопросы и недовольство болельщиков четким и исчерпывающим описанием своей трансферной политики и видением перестройки клуба. Либо усилиться не получилось, либо такой цели нет — в любом случае, почему?
Подписать нескольких хоккеистов летом, отдать Бочарова и не компенсировать потерю двух дорогих и важнейших для нападения игроков — это не та селекция, которой достоин уфимский хоккей и его зритель.
Крайний нападающий — о старте игры с «Амуром», прессинге гостей и встрече с «Адмиралом».
— Неудачная игра, плохо начали очень. Немножко, наверное, не хватает, наверное, собранности какой-то, готовности к игре. Начинаем плохо игры после перерыва. Надо добавлять в этом компоненте, сразу с первых смен выходить и быть готовыми. Тяжело потом выравнивать, когда проигрываешь в две-три шайбы.
— В третьем периоде порядочно добавили. Можно ли сказать, что не включились изначально?
— Можно и так сказать. Как я и сказал, с первого периода были не готовы на 100% начать игру. Пропустили первые, по ходу матча старались выровнять игру, старались играть правильно, найти нашу игру, но не хватило.
— На ваш взгляд, достаточно ли «Салават» грузил «пятак» соперника, насколько это было необходимо?
— Я считаю, что, да, можно было больше бросать. Не совсем использовали свои шансы, чтобы доставлять шайбу до ворот и не выигрывали борьбу под воротами.
— О прессинге «Амура» — насколько «Салават» с ним справился? Особенно, в первых двух периодах.
— Знали чего ожидать. Знали, что они пойдут активно. Но не все получалось, немножко застревали при выходе из зоны. Поэтому они создавали моменты.
— Лишь четыре матча из 18 команда выиграла, когда соперник открывал счет. Почему в этом сезоне так тяжело с камбэками?
— Тяжело сказать. Стараемся играть независимо от счета, но не всегда получается.
— Вы знаете, как болельщики болезненно воспринимают подобные поражения, тем более, от команд из нижней половины таблицы. Повлияет ли это на настрой на «Адмирал», возможно, что-то скажете болельщикам?
— Следующая игра будет с чистого листа. Надо поддерживать команду независимо от проигрышей или выигрышей. Мы стараемся делать все для победы. В следующей игре будем бороться, будем показывать нашу игру.
— «Адмирал» стал интереснее как соперник?
— Они проводят хороший сезон, очень много игр выигрывают и мало пропускают, играют активно. Надо быть к этому готовыми.
23 декабря 19:00. Салават Юлаев — Адмирал