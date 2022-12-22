«Решение суда обязательно»: глава Башкирии высказался о чиновниках под следствием

Глава республики Радий Хабиров в ходе большого интервью об итогах уходящего года высказался о чиновниках, которые находятся под следствием. Также руководитель региона назвал причину, по которой многие из них, до сих пор не были официально уволены с должностей.
— Для меня решение суда обязательно. Почему я должен увольнять по первому подозрению? Человек будет уголовником, когда его посадят. Мир многомерен, прокомментировал ситуацию Хабиров.
Напомним, в настоящий момент под следствием находятся двое чиновников — Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев. Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев и министр ЖКХ республики Борис Беляев проходят по делу о превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Также в ноябре 2022 года был задержан первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков. По информации издания «Ъ-Уфа», задержание может быть связано с уголовным делом о превышении должностных полномочий.