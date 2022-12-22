Редакция «Новых известий» перечислила лучших в сфере российских политтехнологий

«Новые известия» проводили исследование в два этапа. Первый, методом очного и заочного анкетирования, прошел с 15 ноября по 7 декабря этого года.
По итогам первого этапа было выбрано 212 анкет специалистов, которые работают на рынке профессиональных услуг в сфере политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.
Второй этап проходил с 8 по 19 декабря. Из 124 дополнительно собранных анкет пять было отбраковано, в результате к рассмотрению приняли 331 анкету.
Ряд региональных лидеров уже попали в топы той или иной категории на федеральном уровне. Этих политтехнологов было решено не дублировать на уровне регионов. Ряду специалистов сферы, не имеющих жесткой территориальной привязки, удалось попасть сразу в несколько списков.
Лидерами рейтинга Центрального федерального округа стали Александр Асафов, Антон Садкин и Сергей Тарасьянц.
Лучшими политтехнологами Северо-Западного федерального округа признали Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого, Ингу Бурикову.
В Южном федеральном округе в топ вошли Сергей Смирнов, Николай Петропавловский и Станислав Крутянский.
А лучшими специалистами по Северо-Кавказскому федеральному округу назвали Андрея Прилатова, Антона Исаева и Артура Насонова.
В Приволжском федеральном округе лидерами стали Вера Леонова, Юлия Трофимовская (Бачикало) и Сергей Кудлай.
В Уральском федеральном округе наиболее высоко оценили деятельность Кирилла Истомина, Сергея Сарычева и Алексея Швайгерта.
Рейтинг по Сибирскому федеральному округу возглавили Валерий Смородников, Мария Сергеева и Владимир Титенков.
Лучшими в ДФО эксперты признали Андрея Пономарева, Даниила Ермилова и Илью Митькина (Спокойнова).
Из представителей новых территорий РФ лучшими названы Дмитрий Чайка, Евгений Купцов и Игорь Резников.
Редакция «Новых известий» планирует сделать рейтинг лучших политтехнологов России ежегодным.