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Редакция «Новых известий» перечислила лучших в сфере российских политтехнологий

Сегодня, 07:24
Фото: pxhere.com
Редакцией издания «Новые известия» был составлен собственный рейтинг специалистов в области политических технологий. Выбирали лучших политтехнологов страны на основании мнений экспертов. Отбор проводили в шести категориях.

«Новые известия» проводили исследование в два этапа. Первый, методом очного и заочного анкетирования, прошел с 15 ноября по 7 декабря этого года.

По итогам первого этапа было выбрано 212 анкет специалистов, которые работают на рынке профессиональных услуг в сфере политконсалтинга, а также штатных политтехнологов партий и заказчиков услуг политконсультантов.

Второй этап проходил с 8 по 19 декабря. Из 124 дополнительно собранных анкет пять было отбраковано, в результате к рассмотрению приняли 331 анкету.

Ряд региональных лидеров уже попали в топы той или иной категории на федеральном уровне. Этих политтехнологов было решено не дублировать на уровне регионов. Ряду специалистов сферы, не имеющих жесткой территориальной привязки, удалось попасть сразу в несколько списков. 

Лидерами рейтинга Центрального федерального округа стали Александр Асафов, Антон Садкин и Сергей Тарасьянц.

Лучшими политтехнологами Северо-Западного федерального округа признали Валентина Бианки, Льва Павлючкова, Алексея Высоцкого, Ингу Бурикову.

В Южном федеральном округе в топ вошли Сергей Смирнов, Николай Петропавловский и Станислав Крутянский.

А лучшими специалистами по Северо-Кавказскому федеральному округу назвали Андрея Прилатова, Антона Исаева и Артура Насонова.

В Приволжском федеральном округе лидерами стали Вера Леонова, Юлия Трофимовская (Бачикало) и Сергей Кудлай.

В Уральском федеральном округе наиболее высоко оценили деятельность Кирилла Истомина, Сергея Сарычева и Алексея Швайгерта.

Рейтинг по Сибирскому федеральному округу возглавили Валерий Смородников, Мария Сергеева и Владимир Титенков.  

Лучшими в ДФО эксперты признали Андрея Пономарева, Даниила Ермилова и Илью Митькина (Спокойнова).

Из представителей новых территорий РФ лучшими названы Дмитрий Чайка, Евгений Купцов и Игорь Резников.

Редакция «Новых известий» планирует сделать рейтинг лучших политтехнологов России ежегодным.

 

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