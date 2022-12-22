Редакция «Новых известий» перечислила лучших в сфере российских политтехнологий

Ряд региональных лидеров уже попали в топы той или иной категории на федеральном уровне. Этих политтехнологов было решено не дублировать на уровне регионов. Ряду специалистов сферы, не имеющих жесткой территориальной привязки, удалось попасть сразу в несколько списков.