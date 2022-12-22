Рассказываем, как суд запретил строить многоэтажки на берегу озера Кашкадан в Уфе

Претензии к мэрии появились и у антимонопольного ведомства. В региональном управлении ФАС в то же время вынесли предупреждение городским властям о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В надзорном ведомстве требовали отменить постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, уведомить застройщика о том, что договор развития территории и договоры аренды земли являются ничтожными, а также вернуть участки, предоставленные для строительства детского сада и высотки, объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Там отмечали, что изменение вида разрешенного использования земельного участка с «для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса» на «многоэтажная жилая застройка» было незаконным.