Путин выделил Белоруссии более 100 млрд рублей

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», Путин считает это взаимовыгодным проектом. Выделенная сумма в 105 миллиардов рублей будет использоваться для поддержки импортозамещающих проектов в машиностроении, станкостроении и электронике. Президент выразил надежду, что проект поможет заполнить ниши, оставшиеся на рынке после ухода из России зарубежных производителей.
Ранее стало известно: иностранные производители российских чипов «Эльбрус» и «Байкал» отказались поставлять продукцию в Россию. Скорее всего, отгрузка прекратилась из страха производителей перед вторичными санкциями.
Вместе с тем в Москве начал работу завод «Москвич», открыт еще один завод по производству автокомпонентов. А недавно «АвтоВАЗ» обнародовал планы начать производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге.