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Путин выделил Белоруссии более 100 млрд рублей

Сегодня, 18:26
Более 100 миллиардов рублей выделил президент РФ Владимир Путин Белоруссии на развитие машиностроения.

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», Путин считает это взаимовыгодным проектом. Выделенная сумма в 105 миллиардов рублей будет использоваться для поддержки импортозамещающих проектов в машиностроении, станкостроении и электронике. Президент выразил надежду, что проект поможет заполнить ниши, оставшиеся на рынке после ухода из России зарубежных производителей.

Ранее стало известно: иностранные производители российских чипов «Эльбрус» и «Байкал» отказались поставлять продукцию в Россию. Скорее всего, отгрузка прекратилась из страха производителей перед вторичными санкциями.

Вместе с тем в Москве начал работу завод «Москвич», открыт еще один завод по производству автокомпонентов. А недавно «АвтоВАЗ» обнародовал планы начать производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге.

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