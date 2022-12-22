Путин выделил Белоруссии более 100 млрд рублей

Как пишет Infox со ссылкой на РИА «Новости», Путин считает это взаимовыгодным проектом. Выделенная сумма в 105 миллиардов рублей будет использоваться для поддержки импортозамещающих проектов в машиностроении, станкостроении и электронике. Президент выразил надежду, что проект поможет заполнить ниши, оставшиеся на рынке после ухода из России зарубежных производителей.