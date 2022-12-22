Прощание с дешёвой ипотекой — ставок под 0,1% годовых больше не будет?

На первичном рынке доля сделок с оформлением ипотеки превысила 80%, а связано это с распространением околонулевой ипотеки, которая за последнее время стала очень популярной у покупателей. По статистике на подобные сделки приходится более 50% всех ипотечных кредитов.

Но в 2023 году Банк России планирует ограничить выдачу ипотеки от застройщиков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме. А это значит, что скоро найти ипотеку по минимальным за всю историю рынка ипотеки ставкам в 0,1% на покупку жилья в новостройке уфимцам не удастся.

— Сегодня покупатели жилья особенно чувствительны не только к цене квадратного метра, но и к условиям по ипотеке. Понимая это мы совместно с банками-партнёрами постоянно работаем над сохранением наиболее выгодных условий для наших клиентов. А поскольку для большинства покупателя сегодня самое главное — это комфортный ежемесячный платеж, они выбирают не стандартную льготную или семейную госпрограмму, а субсидированные варианты. Такие программы, за счёт экстремально низкой ставки, позволяют сокращать ежемесячный платёж в 2, а иногда и в 3 раза. Например, клиенты ГК «Первый Трест» пока ещё могут оформить ипотеку под 0,1% на квартиры в жилых комплексах Grand& Grand, «Новатор» или Urbanica. А квартиру в доме Consul можно купить в ипотеку под 1%. При этом сниженная ставка будет действовать весь период кредитования. Срок согласования с банком для наших клиентов составляет в среднем 1 сутки, а процент одобрения заявок более 90%. Правда время действия предложения ограничено и заявки принимаются только до 31 декабря 2022 года. — рассказал Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».

Многие семьи только планируют покупку квартиры, поэтому спрос на квартиры никуда не делся. Аналитики АН «Этажи» подтверждают рост интереса к покупке квартир в новостройках, так за последнюю неделю ноября он вырос на 16%, и сейчас он на 33,4% выше максимального значения 2021 года. А параллельно спросу могут начать расти и цены — таковы законы экономики.

— С начала пандемии стоимость жилья выросла на 35%, и примерно на 20% за 2022 год. Пик цен на квартиры пришелся на март этого года, когда на Россию обрушились санкции. Последовал сильнейший рост цен на строительные материалы, часть продукции исчезла с рынка. Тогда многие в панике спасали свои накопления, выбирая понятные и надежные инвестиции в недвижимость. И даже осенний отток россиян за границу лишь временно снизил цены на предложения вторичного рынка. Первые эмоции отступили, люди вернулись обратно и стали строить планы на будущее. Наверняка у многих есть знакомые, которые хотели купить квартиру за 4 млн рублей, но решили подождать снижения цен. В итоге купили за 6 млн рублей. Поэтому не стоит ждать, что в следующем году цены на недвижимость снизятся. Максимум, что нас ждёт это стагнация цен за квадратный метр при выросшей ипотечной ставке. — отметил Игорь Моргачёв, руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест».

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2024 года, но ставка при этом по ней будет увеличена с 7 до 8%.

Пока же перспектива на 2023 год о которой говорят эксперты —ключевая ставка + 2–3 п. п. По прогнозам регулятора, ключевая ставка в следующем году будет колебаться в диапазоне 6,5–8,5%. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что прогноз этот актуален только при сохранении геополитической, внешнеэкономической и макроэкономической конъюнктуры.

Что в итоге? Получается, нас опять ждет непростой год. Становится все сложнее накопить на первоначальный взнос, а взять ипотеку под небольшой процент скорее всего будет невозможно. Поэтому совет тем, кто собирался купить квартиру в новостройке. Стоит взвесить все за и против и, поторопиться с решением, ведь судя по всему, время дешевых кредитов подходит к концу.