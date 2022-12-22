Прокуратура проверит отправление матери и двух детей неизвестным веществом в Уфе

Прокуратура Башкирии проверит отравление семьи неизвестным веществом в Уфе. Напомним, что инцидент произошел сегодня, в 7 утра в частном доме по улице Большая Шелководная. В результате, по данным МЧС Башкирии, в медучреждение в тяжелом состоянии были госпитализированы мать и двое детей.