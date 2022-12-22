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Прокуратура проверит отправление матери и двух детей неизвестным веществом в Уфе

Сегодня, 05:55
Фото: 1MI
Инцидент произошел утром 22 декабря.

Прокуратура Башкирии проверит отравление семьи неизвестным веществом в Уфе. Напомним, что инцидент произошел сегодня, в 7 утра в частном доме по улице Большая Шелководная. В результате, по данным МЧС Башкирии, в медучреждение в тяжелом состоянии были госпитализированы мать и двое детей.

Так, надзорное ведомство проверит обстоятельства и причины произошедшего, в частности, будет дана оценка деятельности ресурсоснабжающей организации при исполнении законодательства в сфере ЖКХ.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — информирует Прокуратура Башкирии.

Между тем, по информации МЧС, в результате обследования дома было обнаружено промерзание вентиляционного канала.

Семья из пяти человек отравилась неизвестным веществом в Уфе
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#Элина Сайфранова#Прокуратура
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Семья из пяти человек отравилась неизвестным веществом в Уфе
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