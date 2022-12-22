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Опять «двойка»: рассказываем, как школы Уфы так и не научились работать дистанционно

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
Вместо того, чтобы отладить учебный процесс, детям просто ставят двойки.

Первое «пришествие» дистанционки в ковидный 2020-й год вызвало волну родительского негодования: учителя не умели пользоваться платформами для проведения уроков, родители и дети, вынужденные все вместе сидеть дома, не могли поделить устройства, необходимые для дистанционной работы и учебы. Во многих муниципалитетах возникли проблемы со связью — нагрузки на провайдеров серьезно возросли.

Позднее, в ноябре 2020 года, глава Минобразования региона Айбулат Хажин признал, что дистанционный режим обучения привел к снижению качества образования среди старшеклассников. Министр также отметил, что уроки учителя проводили в формате «говорящая голова», а обратной связи от детей не получали. Он добавил, что уже тогда была разработана образовательная платформа «Прогресс», которая решит эту проблему.

Никакого «Прогресса»

Однако, как показало время, никаких особенных изменений в дистанционном образовании так и не произошло.

«Во вторник учитель отправил в чате сообщение о том, что наш класс уходит на дистанционку. В нем говорилось, что на тот момент заболело 46% учеников. Кроме нашего на дистанционку отправили еще шесть классов, там заболеваемость была не такая высокая. И начался ад», — рассказывает жительница Уфы Елена Д.

По ее словам, уроки онлайн провели учителя английского языка и ОДНКР, остальные педагоги просто передают задания через нее. Большинство учителей болеет и ссылается на плохое самочувствие.

«Самому классному руководителю это, конечно, неудобно — у нее свои уроки. Она уже мечтает о каникулах. Плюс при возникновении каких-то проблем ей все время звонят и пишут в личку», — отмечает уфимка.

Дроби слетели

Проблемой стало и то, что задания присылаются в виде скриншотов страниц сайта, на котором надо найти тесты, пройти их, сделать скриншот и отправить педагогу. Учитель математики может прислать контрольную работу в вордовском файле, в котором при открытии слетают шрифты и исчезают дроби.

«Странные ссылки, некорректное открытие файлов в формате doc и… сжатые сроки. Мало того, за многих детей это делают родители, судя по чату. Кому нужны такие оценки? „Пять“ у тех, у кого мама дома?», — спрашивает еще одна уфимка.

Она добавила, что пятиклассникам предлагается отправлять решения по электронной почте, при этом строго до определенного времени. Не успел — получишь «неуд». Ты — вчерашний младшеклассник, а требования к тебе уже совсем взрослые. Ребенок, не получивший ни одного урока информатики, должен быстро приобрести все необходимые навыки — или будет «двойка».

Нужно уметь пользоваться мессенджерами, электронной почтой, делать скриншоты, фотокопии, скачивать их и переправлять. И все это — делать вовремя. Альтернативы такому обучению с применением интернет технологий — бумажных кейсов и др. — нет. Но не заслуживают ли неудовлетворительную оценку организаторы всего этого?

«А если у детей нет смартфона, а родители ушли, как он сделает скриншот? Хорошо если дома оказался кто-то из старших с гаджетом, а если нет?», — интересуется Елена Д.

Пожалуй, единственные, кому дистанционка приносит выгоду — операторы мобильной связи. Дети звонят, не понимая, как решить ту или иную техпроблему. Родители при этом на расстоянии ничем помочь не могут. К тому же ведь надо работать, а не бесконечно отвечать на звонки

Проблему решат к концу учебного года

Mkset задал вопрос об организации «дистанционки» министру образования Айбулату Хажину на пресс-конференции 22 декабря. Тот прокомментировал, что контроль за качеством преподавания — обязанность школьного завуча.

«Контроль, конечно же осуществляется. Но за каждой школой не досмотришь. Но у нас есть такое боевое крыло Рособрнадзор называется, который бдит за образовательные организации, чтобы они всё выполняли в соответствии с законодательством в сфере образования. Задача им была поставлена, как только начались карантины в школах или в отдельных классах, но, возможно, конечно, охватить все школы невозможно не могут, не позволяют силы и человеческие ресурсы. Но в принципе большая часть школ находится под их надзором, им спускается пароль логин и пароль от ВКС-систем, куда каждый сотрудник Рособрнадзора может в течение учебного дня зайти и посмотреть, урок идёт вообще, дети сидят в классе. Э, вещает педагогов или просто картинка там стоит», — прокомментировал он.

Айбулат Хажин также отметил, что в России возрождаются традиции единого образовательного пространства. Он напомнил, что в СССР транслировались уроки по предметам. Поскольку программа была единой для всех школ, смотреть такие программы мог каждый ученик.

Хажин рассказал, что в республике готовятся реализовать новый проект в сфере образования — Башкирская цифровая школа.

«Там будет размещен весь контент. Школьник сможет в любое время зайти и посмотреть живой урок учителя. Пул педагогов будет вещать, особо усиливаясь в карантинное время», — пообещал он.

Деньги на реализацию цифровой школы уже найдены, учителя-добровольцы отобраны. Остается подождать.

«Я думаю, к концу учебного года точно сделаем», — пообещал министр.

Впрочем, это уже не первое такое обещание — ведь и анонсированную два года назад систему «Прогресс» так никто и не увидел.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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