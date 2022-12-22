Опять «двойка»: рассказываем, как школы Уфы так и не научились работать дистанционно

«Контроль, конечно же осуществляется. Но за каждой школой не досмотришь. Но у нас есть такое боевое крыло Рособрнадзор называется, который бдит за образовательные организации, чтобы они всё выполняли в соответствии с законодательством в сфере образования. Задача им была поставлена, как только начались карантины в школах или в отдельных классах, но, возможно, конечно, охватить все школы невозможно не могут, не позволяют силы и человеческие ресурсы. Но в принципе большая часть школ находится под их надзором, им спускается пароль логин и пароль от ВКС-систем, куда каждый сотрудник Рособрнадзора может в течение учебного дня зайти и посмотреть, урок идёт вообще, дети сидят в классе. Э, вещает педагогов или просто картинка там стоит», — прокомментировал он.