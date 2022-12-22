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«Не надо устраивать травлю»: Хабиров об уехавших из страны жителях Башкирии

Сегодня, 15:20
Фото: скриншот с трансляции
Речь идет о тех, кто принял решение покинуть Россию после объявления в стране частичной мобилизации.

Глава Башкирии прокомментировал отъезд из страны жителей республике на фоне объявления частичной мобилизации.

— Если люди не согласны — значит, мы где-то недовоспитали. Можно быть согласным — не согласным, за это не надо устраивать травлю. Согласных-то гораздо больше. Но с несогласными будем общаться и объяснять, но нельзя переходить грань предательства. Когда твоя страна воюет — нельзя ей в спину бить, — Радий Хабиров.

Хабиров также заявил, что парней, которые «сбежали» и «мыкаются где-то» ему жаль, однако отметил, что охота на ведьм — неправильно.

#Элина Сайфранова#Большое интервью Радия Хабирова
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