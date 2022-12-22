«Не надо устраивать травлю»: Хабиров об уехавших из страны жителях Башкирии

Глава Башкирии прокомментировал отъезд из страны жителей республике на фоне объявления частичной мобилизации.
— Если люди не согласны — значит, мы где-то недовоспитали. Можно быть согласным — не согласным, за это не надо устраивать травлю. Согласных-то гораздо больше. Но с несогласными будем общаться и объяснять, но нельзя переходить грань предательства. Когда твоя страна воюет — нельзя ей в спину бить, — Радий Хабиров.
Хабиров также заявил, что парней, которые «сбежали» и «мыкаются где-то» ему жаль, однако отметил, что охота на ведьм — неправильно.