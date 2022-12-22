«Не Икеей живы»: Глава Башкирии прокомментировал уход зарубежных брендов из России

Глава Башкирии в ходе интервью с госсми прокомментировал уход зарубежных брендов. В частности, он заявил, что «не „Икеей“ мы живы и есть много других магазинов». Однако вопрос с импортозамещением еще не решен.
— Если мы говорим об импортозамещении — это большая проблема. мы столкнулись. Только человек не очень компетентный может говорить, что мы все выдержали — нет, нам предстоит еще большая дорога. […] После 14 года многие отрасли промышленности жили практически в режиме санкций, поэтому многое у нас уже делалось своим чередом, — Радий Хабиров.
, — Хабиров о том, как уход иностранных магазинов повлиял на его жизнь