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«Не Икеей живы»: Глава Башкирии прокомментировал уход зарубежных брендов из России

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI

Хабиров признался, как уход иностранных компаний из России повлиял на его жизнь

Об этом Радий Хабиров заявил в интервью сегодня, 22 декабря.

Глава Башкирии в ходе интервью с госсми прокомментировал уход зарубежных брендов. В частности, он заявил, что «не „Икеей“ мы живы и есть много других магазинов». Однако вопрос с импортозамещением еще не решен.

— Если мы говорим об импортозамещении — это большая проблема.  мы столкнулись. Только человек не очень компетентный может говорить, что мы все выдержали — нет, нам предстоит еще большая дорога. […] После 14 года многие отрасли промышленности жили практически в режиме санкций, поэтому многое у нас уже делалось своим чередом, — Радий Хабиров.

 

 

, — Хабиров о том, как уход иностранных магазинов повлиял на его жизнь

 

#Элина Сайфранова
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