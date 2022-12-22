«Мертвые души» отдохнули в гостинице Сибая и «заработали» 2,5 млн рублей кэшбека

Программа туристического кэшбэка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заинтересовала мужчину не совсем законным образом и он используя счета 14 граждан, оформлял их постояльцами своей гостиницы, а полученный туристический кэшбэк в размере 2,5 миллионов рублей. Однако 2,5 миллиона вполне вероятно не окончательная сумма ущерба, так как по оперативным данным МВД, речь может идти и о 10 миллионном ущербе, но эти данные правоохранители проверяют дополнительно. Отметим и то, что обе эти солидные суммы предприниматель заполучил за весьма короткий срок с января по апрель нынешнего года.