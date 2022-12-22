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«Мертвые души» отдохнули в гостинице Сибая и «заработали» 2,5 млн рублей кэшбека

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI

В Башкирии хозяин гостиницы украл от 2,5 до 10 млн руб выделенных в рамках нацпроекта

Несуществующие постояльцы гостиницы получали вполне реальный кэшбэк, а предприимчивый мужчина рискует получить срок.

Пресс-службы МВД и СКР Башкирии сообщили об интересном «туристическом» преступлении в котором обвиняется предприимчивый владелец турагентства и гостиницы в столице башкирского Зауралья. Следком уже предъявил мужчине обвинение в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения.

Программа туристического кэшбэка в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заинтересовала мужчину не совсем законным образом и он используя счета 14 граждан, оформлял их постояльцами своей гостиницы, а полученный туристический кэшбэк в размере 2,5 миллионов рублей. Однако 2,5 миллиона вполне вероятно не окончательная сумма ущерба, так как по оперативным данным МВД, речь может идти и о 10 миллионном ущербе, но эти данные правоохранители проверяют дополнительно. Отметим и то, что обе эти солидные суммы предприниматель заполучил за весьма короткий срок с января по апрель нынешнего года.

Теперь директор турфирмы отправился в продолжительное путешествие в следственный изолятор, а правоохранители выясняют, не причастны ли к фиктивному туризму другие граждане.

Российская программа туристического кэшбэка продлена на 2022 год
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#Ирина Деревянчук#Общество
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