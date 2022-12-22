Knomary TMS — новый сервис дистанционного обучения от билайн бизнес и Knomary

Продукты Knomary могут быть развернуты на площадках клиентов или в отказоустойчивом облаке beeline cloud, которое соответствует требованиям к ИСПДн, ГИС, а также имеет сертификаты ISO в области качества и безопасности. Это позволяет сократить издержки на собственную инфраструктуру и обеспечить необходимый уровень безопасности.

Услугами в области образовательного контента Knomary пользуются более 50 крупнейших российских компаний. Реализованные с 2020 года проекты компании неоднократно становились лауреатами самых престижных HR2-наград в России. Наряду с широкой функциональностью, Knomary TMS отличает современный дизайн платформы, который может быть полностью адаптирован под требования корпоративного брендбука проекта. Компания также имеет необходимые решения для организации развития талантов, включая собственную команду внедрения и команду аналитики, которая обеспечивает клиентов необходимой экспертизой для эффективного использования платформы обучения.