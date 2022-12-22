Глава Башкирии высказался о проблеме записи к врачу и об очередях в поликлиниках

Глава Башкирии сегодня, 22 декабря, в ходе большого интервью высказался о проблеме записи к врачу и об очередях в поликлиниках. Подчеркивается, что сезонные болезни не являются оправданием как для самого Радия Хабирова, так и для его коллег.