Глава Башкирии высказался о проблеме записи к врачу и об очередях в поликлиниках

Глава Башкирии сегодня, 22 декабря, в ходе большого интервью высказался о проблеме записи к врачу и об очередях в поликлиниках. Подчеркивается, что сезонные болезни не являются оправданием как для самого Радия Хабирова, так и для его коллег.
— Я министра здравоохранения очень настоятельно попросил — обратите, пожалуйста, на это внимание. Два раза я ему замечание сделал. Но от того, что я ругаю или не ругаю, поликлиники шире не станут и в пять раз врачей больше не будет. Но есть простые организационные вещи: сделать более удобный дозвон, начать принимать, например, в субботу и так далее. Надо быть пластичными в этой ситуации, — отмечает глава региона.
Кроме того, глава региона отмечает, что в республике строятся новые ФАПы, поликлиники, однако остается кадровый вопрос. Так, Хабиров полагает, что для удержания специалиста в сельской местности по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» необходимо «сделать его жизнь максимально комфортной».